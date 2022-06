Essas são as 3 espécies de lagartos MAIS VENENOSAS!

Existem várias espécies de lagartos espalhadas por todo o planeta, inclusive no Brasil. E alguma delas inclusive são venenosas. Contudo, as que habitam no Brasil não possuem veneno, então você pode ficar despreocupado, pelo menos nesse quesito. Se você ficou curioso para saber mais sobre esses répteis confira as informações a seguir, retiradas do blog Petz.

Dragão-de-komodo

Com origem na Indonésia, o dragão-de-komodo é considerado o maior lagarto do mundo, com aproximadamente três metros de comprimento. A partir do seu veneno, eles são capazes de matar presas grandes, como o búfalo-asiático, aplicando em suas vítimas por meio da mordida. Seu nome explica a sua aparência robusta, além de Komodo ser uma das ilhas do país onde o animal habita.

Monstro-de-gila

Outro lagarto com nome assustador é o monstro-de-gila, que também está na lista das espécies mais perigosas. Pode ser encontrado nos Estados Unidos e México e seu veneno é imediato, levando as presas a óbito. As garras desse animal ajudam no ataque e eles podem chegar em até 60 centímetros de comprimento.

Lagarto-de-contas

Encontrado no México e no sul da Guatemala, a mandíbula do lagarto-de-contas é extremamente forte, com uma mordida que pode causar sérios danos, além de glândulas com venenosos. Mesmo de aparência pacífica, esse réptil é peçonhento e pode chegar em 1 metro de comprimento.

Espécies comuns no Brasil

Existem diversas espécies espalhadas pelo Brasil e como já foi dito, elas não são venenosas, contudo, ainda é preciso cuidado ao se deparar com esses animais, pois eles podem atacar, caso se sintam ameaçados. Veja as mais comuns:

lagarto língua-azul;

calango-verde;

lagarto-cego;

iguana-verde;

camaleão do Iémen.

