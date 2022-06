Quantas raças de cães brasileiras existem?

A diversidade de espécies de animais no mundo é impressionante. Mais impressionante ainda são os ‘subgrupos’ desses animais, como por exemplo os cachorros, com diversas raças espalhadas pelo mundo. Mas afinal, você sabe quantas raças caninas existem no mundo? Ou ainda quantas raças brasileiras existem?

Como as raças são definidas?

Segundo o site ‘Adoro Pets’, quem define novas raças de cães são as associações de cinofilia, que reúnem criadores e estudiosos do mundo dos cães. Contudo, cada associação usa um critério próprio, sendo assim, o número final acaba sendo divergente entre elas.

Raças brasileiras

A Federação Cinológica Internacional, considerada a maior do mundo, reconhece somente duas raças de cachorro no Brasil, o Fox Paulistinha e o Fila Brasileiro. Já a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC) considera seis raças brasileiras:

Fox Paulistinha;

Fila Brasileiro;

Dogue Brasileiro;

Ovelheiro Gaúcho;

Rastreador Brasileiro;

Veadeiro Pampeano.

Existe ainda a Sociedade Brasileira de Cinofilia, que reconhece 11 raças:

Terrier Brasileiro (Fox Paulistinha);

Veadeiro Pampeano;

Rastreador Brasileiro;

Podengo Crioulo;

Pastor da Mantiqueira;

Ovelheiro Gaúcho;

Original Fila Brasileiro;

Fila Brasileiro;

Cão Sertanejo;

Bullmastiff Brasileiro;

Bulldogue Campeiro.

Quantas raças existem no mundo?

Assim como as brasileiras, o número total de raças de cães no mundo também são diferentes para cada associação. A Federação Cinológica Internacional tem o número de 360 raças (dados de outubro de 2018); o American Kennel Club reconhecia 190 raças no mesmo ano e um pouco anterior a isso, em 2013, o o The Kennel Club, da Inglaterra, reconhecia 211 raças.

