Mark Zuckerberg acaba de revelar uma importante novidade para o WhatsApp: o app contará com a capacidade de transferir o histórico de bate-papo do Android para o iOS.

Como detalhado pelo site Wabetainfo, no ano passado, o WhatsApp lançou um novo recurso que permite aos usuários migrar seu histórico de bate-papo do iOS para o Android.

A princípio, a novidade era limitada a alguns telefones Samsung, depois o Google habilitou o suporte para todos os dispositivos Pixel. Com o anúncio, a novidade chega para mais usuários.

WhatsApp anuncia importante novidade que transformará a forma como utilizamos o app de mensagens

Antes de iniciar o processo de migração do histórico de bate-papo, é necessário ter pelo menos a versão do Android 5 no dispositivo Android e o iOS 15.5 no iPhone.

“Estamos adicionando ao WhatsApp a capacidade de alternar entre telefones com segurança e transferir seu histórico de bate-papo, fotos, vídeos e mensagens de voz entre Android e iPhone, mantendo a criptografia de ponta a ponta”.

“Este é um recurso muito solicitado. Lançamos a capacidade de mudar de iPhone-->Android no ano passado e agora adicionamos Android-->iPhone também”, detalhou.

Quando você transfere seu histórico de bate-papo em diferentes plataformas, o WhatsApp não consegue ver os dados que você transfere.

Além disso, você precisa ativar manualmente a opção de backup criptografado de ponta a ponta diretamente no WhatsApp para iPhone, se desejar, mesmo que já tenha ativado no Android. Confira: