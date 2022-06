É verdade que as abelhas morrem ao picar alguém?

É normal crescer ouvindo que, ao picar alguém, a abelha morre pouco tempo depois. Mas você já parou para analisar se isso é realmente verdade? De acordo com o site Megacurioso, é errado falar que, automaticamente após picar um ser humano, qualquer abelha vai morrer.

“Existem cerca de 20 mil espécies de abelhas em todo o mundo, e nem todas picam. Existe um grupo de abelhas chamado de ‘abelhas sem ferrão’, e também as ‘abelhas mineiras’, que até possuem ferrões, mas são tão reduzidos que se tornam praticamente ineficazes”, explicou Allyson Ray, doutorando em biociências moleculares celulares e integrativas da Penn State, à Live Science. Além disso, existem outros grupos de abelhas que não picam, mas que mordem, encontradas nos trópicos.

Contudo, o especialista explica que as abelhas com ferrões grandes podem realmente morrer ao picar alguém. “As abelhas morrem na maioria das vezes com consequência de suas picadas Isso acontece por conta da anatomia de seu ferrão. É farpado e fica preso na pele, permanecendo no lugar em que foi cravado e continuando a bombear veneno para o infeliz receptor de sua picada”.

Ou seja, quando a abelha pica um humano ou outro animal e tenta voar, o ferrão permanece preso ao corpo de quem foi atacado, logo seus órgãos e intestino são puxados e separados do inseto. Dessa forma, ela será incapaz de sobreviver por várias horas irá morrer por conta da perda de fluido e falência de órgãos internos.

