Cientistas descobrem floresta escondida na China dentro de uma caverna com ‘espécies primitivas’

Cientistas descobrem floresta escondida dentro de uma caverna com ‘espécies primitivas’ Imagem: reprodução (Xinhua/Zhou Hua).

Um grupo de cientistas chineses descobriram recentemente um sumidouro que abriga uma floresta com ‘vegetação primitiva’. O fenômeno geológico está localizado no condado de Leye, ao sul da China, região que possui outros 29 buracos espalhadas por todo o território.

De acordo com o site Meganotícias (texto em espanhol), o fenômeno é gerado após o deslizamentos em terrenos cársticos (rochas solúveis que foram compactadas). Quando esse material dissolve, em um processo de carstificação, são produzidas cavernas subterrâneas.

Vegetação primitiva

Zhang Yuanhai, engenheiro do Instituto de Geologia Cárstica do Serviço Geológico da China, explicou à agência Xinhua que o sumidouro possui 206 metros de comprimento, 150 metros de largura e atinge 192 metros de profundidade. Segundo os cálculos do especialista, a caverna pode conter mais de 5 milhões de metros cúbicos de água.

Foi possível identificar três entradas, porém os espeleólogos que analisaram o local tiverem que descer de rapel. Lá dentro, caminharam por várias horas até encontra o fundo da caverna. Foi possível encontrar em seu interior espécies de vegetação consideradas primitivas pelos cientistas. No ambiente, que está intacto há anos, é possível também observar arvores de 40 metros de altura e samambaias que chegavam até os ombros dos cientistas que participavam da exploração.

