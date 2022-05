Estudo mostra que formigas são capazes de detectar câncer a partir do cheiro

O câncer é uma das doenças mais mortais, com diversos tipos e causas afetando homens e mulheres ao redor do mundo. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer mais comum entre os homens é o de próstata, com 65.840 mil casos novos em 2020. Já as mulheres são mais afetadas pelo câncer de mama sendo 66.280 mil no mesmo ano.

O grande desafio da medicina é a detecção da condição para que haja um tratamento mais assertivo, evitando a taxa de mortalidade. No mundo são 10 milhões de mortes anuais, enquanto no Brasil são 280 mil. Por isso, todo o tratamento é bem vindo.

Pensando nisso, uma equipe de cientistas do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), da Université Sorbonne Paris Nord, do Institut Curie e do Inserm1 se uniram e realizaram um estudo que demonstrou a capacidade de uma espécie de formiga chamada formica fusca de detectar câncer.

No estudo publicado na revista iScience e mostrado no Publimetro (texto em espanhol), após alguns minutos de treinamento, as formigas foram capazes de diferenciar células humanas saudáveis de cancerosas a partir do olfato. “As formigas são, portanto, equivalentes aos cães, que possuem os biossensores mais estudados, em termos de capacidade de detecção”, afirmaram os pesquisadores.

Em outros aspectos, o inseto foi até mesmo capaz de superar os cães, pois o tempo de treinamento das formigas foi curto (30 minutos), comparado ao dos cães que também podem detectar o câncer, que possui o treinamento de seis até doze meses.

Agora, a eficácia do método precisa ser avaliada em ensaios clínicos com humanos, contudo o primeiro estudo mostra que as formigas possuem grande potencial.

