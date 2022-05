Dicas de numerologia: utilize as cores certas para trazer amor, paz e abundância

A numerologia pode trazer muitas coisas positivas para a nossa vida pessoal. E você já se perguntou o quão significativas são as cores do Holi e quando misturadas com certas ervas podem trazer paz, amor e abundância em sua casa e vida?

Como detalhado pelo site ‘India.com’, Holi é um popular festival hindu, que também pode ser utilizando no ocidente para atrair boas energias.

Utilize as cores certas para trazer amor, paz e abundância

Segundo a tradição hindu, você pode seguir as recomendações e espalhar a preparação pela casa

(utilizando as cores em pó), ou pessoas (como é feito na Índia). Confira:

Segundo a página, se você quer paz e harmonia em sua casa, use cores suaves como amarelo, verde e adicione um pouco de pó de sândalo e pó de lavanda

Se você quer que sua casa seja protegida, então você deve acender uma vela do lado de fora ou na entrada do portão. Além disso, você também pode colocar um pouco de óleo de sálvia no portão de entrada de sua casa

Se você quer ter muito amor em sua casa, você pode usar a cor vermelha ou rosa e adicionar algumas pétalas de rosa.

Se você quer que seus filhos sejam equilibrados e estudem muito, adicione lavanda na cor azul ou amarela

Para quem precisa de mais fluxo de dinheiro, misture óleo de patchouli ou erva na cor verde ou na cor dourada.

É aconselhável utilizar cores orgânicas e naturais, evitando completamente as cores químicas que podem prejudicar a pele, o meio ambiente e a mãe terra.

Ainda de acordo com as informações, em caso que você não possa fazer, é possível apenas utilizar as roupas com as cores, e pensar em boas vibrações.

