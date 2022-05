Dia Mundial da Tartaruga: veja 3 fatos SURPREENDENTES sobre as tartarugas

As tartarugas são um dos animais que possuem mais tempo de vida, podendo passar dos 80 anos de idade, com o representante Jonathan sendo o mais velho entre todas elas, completando 190 anos em 2022. São mais de 300 espécies de tartarugas no mundo, sendo: 250 espécies aquáticas (água doce, zonas húmidas e manguezais), 60 espécies terrestres e apenas 7 que vivem no mar. Entre as tartarugas marinhas, 6 delas correm ricos de extinção.

O dia 23 de maio foi escolhido como o ‘Dia Mundial da Tartaruga’ com a intenção de conscientizar os seres humanos sobre as espécies, ajudando na sobrevivência e desenvolvimento delas. Por isso, você confere a seguir 6 fatos impressionantes sobre elas, retirados do site Megacurioso.

1. Nidificação em massa

Todo ano, as tartarugas-olivas praticam a ‘nidificação’ em massa, também chamado de “arribadas”. Embora o ato possa acontecer também de modo solitário, como já foi registrado em 40 países, apenas cinco deles possuem a oportunidade de assistir de perto as tartarugas indo depositar seus ovos. Isso em lugares como México, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e Índia.

2. Temperatura e sexo

Um fato curioso sobre elas é que, a temperatura do ninho costuma determinar a porcentagem de sexo do filhote. Temperaturas mais altas representam maior número de fêmeas, já os ninhos gelados proporcionam mais machos. Além disso, Segundo um estudo publicado na Nature, praias de cores claras produzem ninhadas com 70,10% de fêmeas, já as decores (que absorvem mais calor) podem proporcionar uma ninhada com até 93,46% fêmeas.

3. Captura acidental de tartarugas

Durante muitos anos, a captura acidental de tartarugas marinhas pelas redes de arrasto de camarões foi um grande problema para pesquisadores e ambientalistas na região do Golfo do México. Porém, graças ao avanço tecnológico esse problema começou a ser resolvido. “Graças a invenção dos dispositivos de exclusão de tartaruga (TEDs), incluídos nas redes de arrasto na década de 1980, o número de tartarugas marinhas mortas pela pesca diminuiu consideravelmente”, diz o site.