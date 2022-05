Quem cresceu nos anos 80 ou 90 provavelmente já teve vários desses brinquedos. Proibidos em algum momento da história, esses objetos já foram os passatempos preferidos de muitas crianças e tiveram que se reinventar para não sair de vez do mercado. Confira a seguir 3 brinquedos que já foram proibidos no Brasil, segundo o ‘Canal 90′.

Bate-bate

Uma argola para segurar, um fio de nailon e duas bolas pequenas e pesadas, uma em cada ponta do fio. De construção simples, o objetivo do brinquedo ‘bolimbolacho’, também conhecido como ‘bate-bate’ e apelidado de ‘quebra-dedo’, era fazer com que uma bola batesse na outra bem forte, pelo maior tempo e número de vezes. Foi proibido no final da década de 80 e voltou a fazer sucesso no Brasil em 2012, dessa vez forma menos perigosa, com as esferas sendo mais leves e com um protetor de pulsos. Contudo, o brinquedo logo desapareceu novamente.

Pulseira Bate Enrola

Com o nome bem explicativo, a pulseira é uma espécie de fita rígida, que ao bater em lugares como pulso ou tornozelo, enrola e fica presa. O brinquedo que foi febre nos anos 90 começou a ser proibido nas escolas e ser retirado de circulação pelas fabricantes pois a pirataria fez com que ele fosse copiado com materiais sem procedência ou segurança e, conforme as crianças usavam, a capa protetora transformando a pulseira em uma espécie de lâmina. Atualmente ainda é possível de encontrar o item em algumas lojas de artigos de festas.

Pião

O pião de madeira ainda é um brinquedo comum, principalmente no interior das cidades. Para se divertir, basta apenas duas coisas: o brinquedo e o barbante para fazê-lo rodar. A brincadeira costumava acontecer no chão, mas quanto mais técnica você demonstrava ter, como rodar o pião na mão ou segurá-lo na corda, você era mais ‘bem visto’ pelos seus colegas ou adversários. O objeto não foi totalmente proibido, apenas censurado. Antes ele possuía uma ponta de ferro, que caso batesse em alguém, poderia machucar, e atualmente a sua ponta é arredondada, causando menos riscos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅