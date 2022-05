Recordes que não existem mais no Guinness Book (ainda bem)

O ‘Guinnes Book’ é uma compilação anual dos recordes analisados pela ‘Guinness World Records’, feita em diversas línguas e com recordes de diversas partes do mundo. Ao longo do tempo, alguns recordes novos começam a ser listados, enquanto isso outros deixam de existir, principalmente porque ultrapassam os limites de noção. A seguir você confere uma lista retirada do site Megacurioso com 6 recordes que, felizmente, não estão mais no Guinness Book.

Maior tempo com um cachimbo aceso

Em sua primeira edição, Paul Lauderback, de Los Angeles, Estados Unidos, apareceu no catálogo depois de passar 1 hora, 55 minutos e 11 segundos com um cachimbo aceso. Para o feito foram utilizado 3,3 gramas de tabaco. O recorde não pode mais ser quebrado pois, atualmente, a empresa não investe em feitos que são prejudiciais para a saúde.

Maior guerra de tortas comestíveis da história

Além da questão da saúde, o Guinness também possui uma política contra desperdício de comida. Por isso, o recorde de 2011 com 434 funcionários realizando uma batalha de tortas comestíveis mudou para guerra de tortas de creme de barbear, sendo quebrado em 2018 com os 1.180 participantes de um festival artístico.

Menor tempo para comer um boi inteiro

No primeiro Guinness Book lançado em 1955 era possível encontrar um recorde datado de 1880: um rapaz alemão levou 42 dias para comer sozinho um boi assado inteiro. O recorde durou até 1990, quando a marca cortou mais de quarenta feitos que remetiam à gula.

Maior quantidade de cerveja bebida em 1 hora

No ano de 1969 o irlandês Jack Keyes, que tinha 23 anos na época, bebeu 36 litros de cerveja em apenas 1 hora. Não precisa de muita explicação para entender que recordes envolvendo bebidas alcóolicas são perigosos, não é mesmo?

Gato mais pesado

O gato mais pesado entrou na edição de 1986 como uma homenagem póstuma. Himmy, da Austrália, viveu por 10 anos e chegou em 21,3 quilos. O recorde também parou de ser computado para as pessoas evitarem de engordar seus pets de propósito.

Maior quantidade de balões lançados simultaneamente

No ano de 2013, um instituto de meditação filipino realizou ação em prol da paz mundial onde lançou 15.185 balões de uma só vez. Só de ler o nome do recorde, já é possível imaginar que ele é bem perigoso, não é mesmo? A pratica foi descontinuada por isso.

