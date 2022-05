App WhatsApp surge com novo recurso inspirado em outra rede social; confira

Depois de anunciar que o WhatsApp está trabalhando em reações rápidas para atualizações de status em uma atualização futura, descobrimos que o app também está desenvolvendo outro novo recurso a ser lançado posteriormente.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, o app contará com a capacidade de visualizar atualizações de status diretamente na lista de bate-papos.

A novidade, ainda em desenvolvimento, deveria ser liberada muito em breve para os usuários da plataforma.

App WhatsApp surge com novo recurso inspirado em outra rede social

No Instagram, já é possível visualizar as atualizações de status diretamente na lista de seus bate-papos privados. Com isso, ambos do mesmo grupo do Facebook, a novidade também chegaria oficialmente ao app de mensagens.

Como é possível em ver nesta captura de tela, o primeiro contato publicou uma atualização de status e também pode ser visto na lista de bate-papos ou quando o usuário está procurando bate-papos e mensagens.

Se o usuário clicar na célula do chat, o WhatsApp abre a conversa com o contato, mas se clicar na foto do perfil do contato que publicou uma atualização de status, a atualização de status dele.

Com isso, certamente mais pessoas começarão a visualizar as atualizações de status publicadas por seus contatos após o lançamento desse recurso. Confira a novidade:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Ainda de acordo com as informações, a novidade foi encontrada em uma versão beta para PC. No entanto, também deve ser liberada para os sistemas Android e iOS.

Infelizmente, uma data de lançamento para este recurso é desconhecida, pois está em desenvolvimento.