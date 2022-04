WhatsApp acaba de liberar lista de recursos inéditos em nova atualização; inclui mudança no visual do app

Crédito (Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

O aplicativo de mensagens WhatsApp acaba de liberar uma lista de recursos inéditos em uma nova atualização para o sistema operacional iOS.

Entre os destaques, o app disponibilizou um novo recurso que permite realizar chamadas de voz com até 32 participantes.

A lista de novos recursos foi liberada na semana passada em uma inédita atualização (Versão 22.8.80) na Apple Store, para celulares com o sistema da maça. Confira os novos recursos para iOS:

Agora as chamadas de voz em grupo são compatíveis com até 32 participantes.

O design dos balões de mensagem de voz foi atualizado, assim como a tela de dados de contatos e grupos.

Outras melhorias incluem o acesso a seus arquivos de mídia favoritos na galeria.

Segundo o app, no caso do novo limite para chamadas, a interface foi otimizada para conversas em áudio, com destaque para quem está falando e visualização em forma de onda.

Além disso, inclui uma pequena mudança no visual do app.

O recurso destaque faz parte de um pacote de novidades que foram anunciadas pelo app de mensagens recentemente.

Ainda de acordo com as informações, novas funções devem ser liberadas em breve para Android e iOS.

