Por que os gatos têm o costume de deitar na pia?

Se você é possui algum felino em casa essa cena já deve ser comum: ao entrar no banheiro, seu gato está lá, deitado na pia, como se a li fosse sua verdadeira cama, quentinha e confortável. Bom, talvez seja para ele, pois para os humanos, ali não parece haver conforto algum. Saiba que seu gato não está tendo um comportamento estranho ao fazer isso e que essa ação é muito comum, Mas por qual motivo será que isso ocorre?

De acordo com o site Megacurioso, a verdade é que não existe nada científico que explique esse comportamento dos gatos, contudo, a teoria mais aceita é que os gatos realmente gostam da curvatura que as pias fazem. Provavelmente, ao se deitarem sobre elas, os felinos se sentem seguros e aninhados, pois esse novo espaço se assemelhada ao modo como eles podem dormir em uma ninhada, que é com uma pressão contra todo o o seu corpo.

Outro ponto tem a ver com a temperatura. Se o seu gato passou o dia inteiro no sol ou em algum espaço mais quente da casa, o banheiro e especificamente a superfície pia é um bom lugar para ele se refrescar e ‘esfriar a cabeça’. O banheiro também costuma ser o espaço mais tranquilo da casa, então o felino também pode utilizar desse momento para se desestressar da rotina do dia-a-dia, já que gatos são muito temperamentais.

Ainda assim, um outro ponto muito importante para se prestar atenção é que os gatos gostam de ficar em partes mais elevadas da casa, pois elas trazem uma sensação de domínio e com ótimos ângulos de vista. Assim, as pias seriam lugares ‘estratégicos’, de acordo com o extinto do gato.

