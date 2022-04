As 8 raças de cães mais caras do mundo! Imagem: Pexels

Existem muitas formas de conseguir um cachorro, entre feiras e lares de adoção, pet shops, e também comprando, caso haja o interesse por alguma raça específica. E entre esses pets comercializados, alguns deles podem valer muito dinheiro, até mais que um carro ou casa. Mas quanto será que custa o cachorro mais caro do mundo? A seguir você confere uma lista retirada do portal Petz com as 8 raças com os volares mais elevados.

Pharaoh Hound

Conhecido popularmente como ‘cão do Faraó', em virtude das suas características, é uma raça importada da República de Malta, com o valor podendo chegar até em R$ 4 mil. É um animal de porte médio, que não precisa de locais muito espaçosos. Possui instinto de proteção, apesar de ser muito extrovertido.

Pug

Hoje em dia essa é uma raça bem popular, mesmo com o valor elevado. Um filhote pode chegar até R$ 6 mil ou até mais, caso for fêmea. É uma raça originária da China e possui características únicas, como o rosto achatado. Exatamente por conta da sua fisionomia, precisa de visitas frequentes ao veterinário pois é uma raça predisposta a desenvolver problemas respiratórios.

Bulldog Inglês

Apesar da sua cara fechada, é um cão dócil e de fácil convívio, mas com um valor alto, podendo valer R$ 10 mil. O preço elevado se dá pelo fato da sua procriação ser difícil, com especialistas utilizando de técnicas de inseminação artificial para gerar filhotes e o parto exigindo uma cesariana para que a mãe não seja colocada em risco.

Terra Nova

Filhotes desta raça costuma a valer R$ 6 mil ou mais, dependendo da ninhada. Não é uma raça tão conhecida no Brasil pois é um cão muito peludo, com sua adaptação sendo difícil em território tropical. Também é uma raça com muita energia, que necessita de passeios constantes.

Chinese Crested

O Chinese Crested, também conhecido como cão de crista Chinês, como o nome diz, é originário da China. É uma das raças mais exóticas do mundo, em virtude da sua aparência única. Um filhote da raça pode custar R$ 7 mil. É preciso cuidados redobrados com a saúde da raça pois possui o corpo praticamente pelado.

Esquimó Canadense

Essa é uma raça considerada rara, pois está ameaçada de extinção. A raça é originária do Ártico e só chega no Brasil através de importação, por isso seu valor está na casa dos 7 mil dólares.

Lulu da Pomerânia

É um cão charmoso, considerado uma raça de pessoas finas e ricas. Também chamado de “Spitz Alemão” possui porte pequeno, muito apegada ao seu dono. Apesar do preço, podendo custar até R$ 12 mil, é uma raça muito popular no Brasil.

Mastim Tibetano

Se você deseja adquirir um cão dessa raça, é melhor começar a economizar (e muito). Originária da China, esse cão que mais parece um urso pode chegar ao valor de (incríveis) R$ 1,5 milhão! Os cães dessa raça gigante são caracterizados por uma duas pequenas pintas no lugar das sobrancelhas. Além do seu tamanho, o que chama a atenção são seus pelos macios e densos, ideais para baixas temperaturas.

