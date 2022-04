Conheça 5 raças de cães que já foram extintas

Os cães possuem uma ampla diversidade de raças. Algumas são grandes, outras pequenas; algumas são peludas, outra possuem pelos finos. Enfim, todas essas diferenças fazem com que esses animais domésticos sejam cobiçados por quem deseja adotá-los e possuem suas preferências.

Contudo, assim como os outras espécies animais, infelizmente algumas raças de cães já foram extintas, por diferentes motivos. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre elas? Então veja a seguir 5 raças de cães que já foram extintas. A lista foi retirada deste texto do blog Petz.

Turnspit - Reino Unido

Segundo o site, essa é a raça mais lembrada entre as extintas. Surgiram no século 16 na Inglaterra como cães funcionais. Segundo a história, a raça era utilizada nas cozinhas, em rodinhas parecidas com as de hamsters, para que o movimento rolasse carnes e vegetais sobre um rolete. A prática foi comum até século 19.

A provável extinção da espécie se deu após as entidades defensoras dos direitos dos animais acabarem com o trabalho forçado do turnspit. As inovações tecnológicas também contribuíram para que os cães não precisassem mais trabalhar dessa forma. Sendo assim, a raça foi cruzando com outras até as características se perderem.

Kuri - Polinésia

Essa raça de porte media e pelagem vivia na Polinésia e na Nova Zelândia. Eram cães vistos como excelentes companheiros e viviam com o povo Maori até o século 19.

Cientistas acreditam que raça desapareceu com a chegada de invasores europeus, que cruzavam as raças europeias com os kuris, criando derivações. É possível encontrar exemplares da raça empalhados em museus da Oceania e da Europa.

Dogo cubano - Cuba

O dogo cubano surgiu após o cruzamento das raças Mastiff e Bulldog e é mais uma raça que foi extinta devido a sua perda de função. Seu trabalho era cruel: foi utilizado pelos donos de fazenda para aterrorizar pessoas escravizadas e caçar escravizados fugitivos. Aos poucos a raça foi se misturando e se tornou extinta.

Old english bulldog - Reino Unido

‘Bulldog’ significa cachorro-touro, e esse nome indica a função dessa raça na Idade Média, uma prática comum no país conhecida como ‘bull baiting’, que consistia em deixar um touro amarrado tentando escapar enquanto cães tentavam morder o animal. A raça old english bulldog era campeã na modalidade, em virtude do seu porte pequeno e mandíbula forte.

Em 1835 a prática foi considerada ilegal, sendo assim a raça se transforou e deu origem ao bulldog atual: um cão com cara de bravo, mas muito amoroso.

Bullenbeisser - Alemanhã

Essa raça possui uma história semelhante com a anterior, inclusive o nome é parecido, e pode ser traduzido como “mordedor de touros”.

Também era utilizado na ‘bull baiting e começou a ser extinto com o fim da modalidade. A raça boxer é uma originária dos diversos cruzamentos do bullenbeisser.

