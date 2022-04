Por que os cachorros lambem as suas próprias feridas?

Você já avistou algum cachorro tentando lamber as próprias feridas quando estão machucados? Ou ainda reparou que, quando é feito algum procedimento em que é preciso levar pontos, eles tentam de toda maneira retirar o colar de proteção do pescoço para poder passar a língua no local? Pois bem, saiba que essa prática é muito comum não somente entre os cachorros, mas também entre outros animais, como os gatos. Mas por qual motivo eles fazem isso?

De acordo com o Portal do Dog, os cães lambem ou até mesmo mordem as feridas por causa do desconforto causado nas fases da cicatrização, como coceira e queimação. Porém, você deve evitar que o seu cão faça isso pois a saliva que a pressão da língua pode agravar o problema, principalmente se o local estiver com pontos.

É provável também que o cão faça o movimento apenas por instinto, como se quisesse limpar o local. Você já perdeu que os humanos, ao levar um corte pequeno, como o causado por uma folha de papel, por exemplo, tem o costume de levar a ferida até a boca? Essa é a mesma resposta que ocorre com os cães, apesar de não ser o indicado em ambas as ocasiões.

Como evitar que os cães encostem na ferida?

A forma mais aconselhável de evitar que os cães e outros animais encostem na ferida é através da coleira em formato de cone, conhecida também como colar elizabetano. Ela é utilizada para que o animal não consiga encostar na ferida, apesar de que muitos cães acabem ficando estressados ou deprimidos tentando arrancar o item. Neste caso, outro item utilizado é uma roupa própria para os cães, ou até mesmo uma camiseta velha (e limpa).

Como limpar a ferida?

O mais indicado é conversar com um médico-veterinário de confiança sobre esse procedimento, porém, caso a ferida for pequena e não muito profunda, você pode realizar o seguinte procedimento:

Limpe suavemente com uma toalha úmida morna e aplique um antisséptico e antibiótico na ferida;

Se seu animal de estimação lamber a ferida, coloque uma coleira (também conhecida como cone) ou um cone alternativo para evitar lesões. Você também pode envolver levemente a ferida com gaze.

Lembre-se de sempre se certificar que o seu cão está calmo antes de realizar o procedimento para que ele não te morda. Além disso, nunca faça um curativo muito apertado para que não haja a diminuição do fluxo sanguíneo e procure trocar o curativo há cada 12 ou 24 horas para que a ferida receba oxigênio e possa cicatrizar.

