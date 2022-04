Cão babão: essas são as raças mais viscosas Imagem: Pexels

Babar não é uma característica comum entre todos os cães, mas algumas raças específicas são conhecidas por possuir esse hábito um tanto quanto nojento para algumas pessoas, que preferem manter distância desses cãezinhos. Por isso, se ‘cão babão’ não é bem o tipo de pet que você deseja adotar um dia, evite as raças a seguir:

Boiadeiro de Berna ou Bernese Mountain Dog

A raça conhecida como Boiadeiro de Berna, Bernese Mountain Dog ou ainda boiadeiro-bernês é um tipo de cão de pastoreio, o que faz com que sejam extremamente inteligentes. De porte grande e pelos longos e sedosos, outra característica do cão é sua viscosidade, que pode deixar sapatos, tapetes e até seus donos ou quem queira brincar com ele babados, já que o cão também é muito amoroso.

Sabujo-espanhol

Traduzido para o português, seu nome significa ‘cão de caça’. É uma raça de caça, com um olfato altamente desenvolvido, sendo considerada uma das mais farejadoras. Por conta da sua fisionomia, com orelhas e focinho caídos, deixam tudo molhado e babado após uma beberem água.

Buldogue

Pequenos, robustos e babões, essas são as características principais que descrevem os buldogues. Além disso, são muito amigáveis e leais.

Terra Nova

Além de gostar muito de estar na água, essa raça também costuma produzir muita a partir da sua boca. São viscosos e carinhosos, então saiba que você vai ficar babado em muitas horas do dia.

São Bernardo

Essa é a raça de um dos cães mais clássicos dos filmes, o famoso Beethoven. Você também deve se lembrar que esse cão gigante também é um verdadeiro babão e um tanto quanto desajeitado.

