Maquiagem: truque prático para arrasar no delineado se você tem olhos pequenos

Você é do tipo que ama fazer delineado e está buscando uma dica de que maquiagem que ajude de certo modo a “aumentar” o tamanho dos seus olhos? Se a resposta para esta pergunta é sim, nós te damos uma mãozinha com este tema.

Compartilhada pelo portal Nueva Mujer, uma sugestão pode ser aplicada em passos simples e não precisa ser profissional para executá-la. Vamos entender melhor?

Dica de maquiagem para quem tem olhos pequenos

Segundo reforça o portal Nueva Mujer, para estes casos em específico — em que um indivíduo tem os olhos pequenos — é preciso ter bastante sutileza e precisão.

Comece fazendo o contorno do meio da pálpebra para fora, o que fará com que os olhos sejam abertos completamente. É como se você estivesse fazendo um olho de gato do meio do olho, o que ajudará neste prolongamento.

Super fácil de executar, né?

