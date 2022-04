Meghan leva maquiador das estrelas para viagem à Europa

Meghan Markle levou seu maquiador de confiança, Daniel Martin, para sua última viagem internacional. Ela acompanhou o príncipe Harry durante uma viagem à Europa, mais precisamente à cidade holandesa de Haia, onde aconteceu mais uma edição dos Jogos Invictus, a competição esportiva internacional fundada pelo príncipe Harry para militares feridos e veteranos.

A viagem à Holanda aconteceu de 16 a 22 de abril mas, antes de chegar no país, Meghan e Harry tiveram um encontro com a Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor, na Inglaterra. Eles também aproveitaram a oportunidade para se reunir com o pai de Harry, o príncipe Charles. O porta-voz dos Sussex não confirmou se eles tinham se encontrado com Camilla Parker Bowles, esposa de Charles.

O maquiador de Meghan, Daniel Martin, chegou a Haia dias antes da duquesa e ganhou sua admiração desde o casamento real, em 2018, ao criar sua maquiagem natural. O maquiador nascido em Seattle é amigo de Meghan há muito tempo depois de se conhecer enquanto ela filmava a série ‘Suits’, em Toronto em 2011.

Daniel é conhecido por ser o maquiador de outras estrelas, como a atriz Michelle Yeoh, de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’, Elizabeth Moss, de ‘The Handmaid’s Tale’, Maggie Gyllenhaal, de ‘Frank’, da supermodelo Olivia Palermo, Jessica Alba, Jessica Biel, dentre outras.

Na última sexta-feira, 15, ele postou um Story em sua conta no Instagram mostrando um banner dos Jogos Invictus e escreveu: “Vocês estão prontos?”.

Essa é a primeira vez, desde que deixou o Reino Unido no início de 2020, que Meghan Markle retorna à Europa. Sabemos que ela e Harry deixaram seus papéis como membros da Coroa britânica e, desde então, estão residindo nos Estados Unidos, na Califórnia.