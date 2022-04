William deve “ficar neutro” se autobiografia de Harry falar em Camilla

Desde o ano passado sabemos que o príncipe Harry está em processo de redação de seu livro, uma autobiografia na qual deve contar sob a sua ótica diversos acontecimentos relacionados à realeza. O fato é que os membros da Coroa esperam com expectativa e receio a publicação, uma vez que Harry não é mais membro da Coroa e que seus passos não são mais de conhecimento da família real britânica.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o príncipe Charles e seus assessores estariam temendo que o livro de Harry represente uma “derrubada exorbitante” de Camilla, e que ele também expressou suas preocupações ao príncipe William.

Porém, fontes disseram ao jornal que o príncipe William não quer se envolver na problemática entre o pai e o irmão e que provavelmente não seguirá o pedido de Charles de que ele “entre e brigue por Camilla” publicamente se Harry escrever algo sobre ela nas memórias.

A fonte disse ao The Sun: “Charles compartilhou suas preocupações com William e está ansioso para que ele de alguma forma registre e defenda Camilla caso o livro a ataque. Mas por mais que William ame seu pai, é improvável que ele queira se envolver. Com toda a probabilidade, ele tentará permanecer neutro”.

A fonte também disse: “Eles estão preocupados que as lembranças de Harry da entrada de Camilla na família real e como seu romance de longa data com Charles o prejudicou desde tenra idade. Harry é ferozmente leal e protetor com sua falecida mãe e seu legado e não aprovava Camilla como o grande amor da vida de seu pai. Compreensivelmente, ele achou esses primeiros anos incrivelmente difíceis e pode culpar publicamente Camilla por muito do que ele acredita que deu errado em sua infância e pelo trauma que toda a situação causou”.