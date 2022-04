Maquiagem: aprenda como fazer com que sua make dure mais tempo com essa dica caseira

Maquiagem: aprenda como fazer com que sua make dure mais tempo com essa dica Foto ilustrativa - Pinterest

Embora nenhuma maquiagem seja eterna, existem alguns truques caseiros que podem dar uma mãozinha com esse tema e fazer com que a make dure por muito mais tempo. Ficou curioso e quer saber como?

Compartilhado por maquiadoras profissionais, como é o caso da NikkieTutorials, esta recomendação é super fácil de aplicar e leva poucos segundos.

Truque caseiro para fixar a maquiagem

Para executar esta dica, você deverá fazer o seguinte:

Na sua esponja, adicione um pouco de fixador de maquiagem;

Então, com ela mesmo você deve aplicar a base.

Outra recomendação feita é contar com um pouco de pó solto translúcido com a base, o que tem um efeito direto na textura obtida.

Importante: se você deseja aplicar o fixador direto no rosto, recomenda-se manter uma distância entre 15 e 20cm.

Delineado duplo com tutorial prático Foto ilustrativa - Pinterest

Venhamos e convenhamos que um olho com delineado é sempre um arraso, não é mesmo? Mas, quando falamos sobre a versão dupla, você sabe como executar esta dica de maquiagem?

Antes de mais nada é importante falarmos sobre o porquê o delineado duplo está tão em evidência e sobre isso, Keri Blair, que é artista da MAC, diz: “A tendência do delineador de asa dupla se tornou cada vez mais popular devido ao simples fato de que os olhos estão em alta esses dias. Criar uma asa dupla no canto do olho é uma declaração incrível de auto-expressão”, finalizou.

Mas e então, como faço o delineado duplo?

Para executar esta dica, você deve primeiro selecionar o melhor delineador para o seu caso, podendo ser: líquido, lápis, em gel ou se preferir, sombra.

Após sua escolha, siga esses passos:

· Comece alinhando na linha dos cílios superiores e então faça um pequeno movimento...

