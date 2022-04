Maquiagem: aprenda a fazer um delineado duplo de maneira fácil e com maior destaque

Delineado duplo com tutorial prático Foto ilustrativa - Pinterest

Venhamos e convenhamos que um olho com delineado é sempre um arraso, não é mesmo? Mas, quando falamos sobre a versão dupla, você sabe como executar esta dica de maquiagem?

Caso seja apaixonada pelo delineado duplo, porém tenha dúvidas de como executá-lo, nós compartilhamos a seguir o passo a passo prático que é divulgado pelo portal Nueva Mujer.

Antes de mais nada é importante falarmos sobre o porquê o delineado duplo está tão em evidência e sobre isso, Keri Blair, que é artista da MAC, diz: “A tendência do delineador de asa dupla se tornou cada vez mais popular devido ao simples fato de que os olhos estão em alta esses dias. Criar uma asa dupla no canto do olho é uma declaração incrível de auto-expressão”, finalizou.

Mas e então, como faço o delineado duplo?

Para executar esta dica, você deve primeiro selecionar o melhor delineador para o seu caso, podendo ser: líquido, lápis, em gel ou se preferir, sombra.

Após sua escolha, siga esses passos:

Comece alinhando na linhas dos cílios superiores e então faça um pequeno movimento para fora, como se fosse fazer o famoso “gatinho”, porém reto.

Tudo certo com a parte de cima? Então, repita o mesmo na parte inferior, tomando o cuidado para que não se conectem;

Dica de ouro! Utilize um pouco de corretivo entre o delineado duplo para gerar maior destaque. Além disso, você também pode contar com um glitter para dar um “up” na sua make.

Quer ver na prática como funciona? Veja abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

