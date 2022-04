Trend BIZARRA faz com que influenciadoras usem tinta de cabelo para fazer sardas falsas

Todos os dias surgem novas tendências de beleza entre os influenciadores das redes sociais, mas uma das últimas parece ser um fracasso: centenas de pessoas estão usando tintura de cabelo para simular sardas em seus rostos.

Usando spray para retoque da raiz dos cabelos, os influenciadores espalham rapidamente no rosto com um spray com o objetivo de obter um efeito de pequenas sardas no nariz e nas bochechas. A ideia original veio da maquiadora Sidney Purl, que postou um vídeo da técnica que se tornou viral em fevereiro.

Deu certo para ela, mas a técnica popular não é tão fácil quanto e dezenas de TikTokers subiram vídeos de seus erros na rede social.

É o caso de Chloe Dillon, que postou um vídeo que já tem mais de 10 milhões de visualizações no qual ela é vista tentando fazer sardas falsas. Mas a mulher não teve a sutileza necessária e acabou deixando duas grandes manchas pretas nos olhos e no nariz.

Veja também: Influenciador anexa resultado do exame de DST ao enviar currículo para “vaga dos sonhos”

Outros TikTokers tomaram precauções, mas sem melhores resultados. Mia (@mi.g.3), por exemplo, cobriu a cabeça com um saco plástico para não pintar o cabelo, mas também teve dificuldade em colocar uma fina camada de produto nos olhos. “Queime!”, exclama no clipe, intitulado: “se você consegue fazer essas sardas falsas com spray para retoque de cabelo você é meu ídolo”.

@mi.g.3 pls excuse the box dying process happening on my hair in this ♬ Runaway - NB Ridaz

Vários outros influenciadores e influenciadores mostraram suas falhas com a técnica nas redes sociais, principalmente o TikTok. A maioria acabou com grandes manchas nos olhos.

Embora nem todos foram fracassos. “Eu sei que você já viu isso em todo o TikTok, então eu tive que tentar”, disse a australiana Mariek, que compartilhou seu sucesso nas mídias sociais, de acordo com o The New York Post.

O vídeo mostra a influenciadora aplicando o corretor de raiz de longe, e em camadas bem finas, o que deu a ela o efeito que ela procurava. “A câmera não lhe faz justiça. Parece tão natural”, disse a mulher no vídeo do TikTok.