Mulher recebe apoio ao exigir que namorado compre suas maquiagens e aprenda tutoriais para maquiá-la

Nesta terça-feira (12), uma mulher postou um desabafo no Reddit sobre pedir ao seu namorado para aprender como maquiar e aplicar as técnicas nela. A postagem foi realizada pela usuária (comfo5) em uma das seções do fórum.

“Eu costumava usar maquiagem pesada todos os dias antes da pandemia. Mas então, eu simplesmente parei. Ficar em casa me quebrou o hábito. Antes disso, eu me sentia envergonhada de ser vista sem maquiagem. Eu tive que ‘colocar uma cara’ para me sentir confortável comigo mesma. Até comecei a fazer preenchimento labial”, iniciou a mulher.

De acordo com ela, tudo mudou durante a pandemia. Por não ter que sair mais de casa, ela acabou se acostumando com o próprio rosto e deixou de se maquiar. A mulher se sentiu mais feliz com a própria aparência e entendeu que estava sob influência dos padrões de beleza, que fizeram com que ela escondesse seu rosto no passado com maquiagens pesadas.

Veja mais: Mulher divide opiniões após negar dinheiro a marido para filho com câncer: “Os problemas da sua família não são meus”

“Joguei fora a maior parte da minha maquiagem quando estava vencendo. Eu sempre costumava dizer que ‘faço minha maquiagem para mim mesma, é meu hobby’, mas comecei a olhar mais criticamente para isso... E como meu ‘hobby’ acabou se encaixando nos padrões de como uma mulher deve se parecer”, continuou.

O namorado

A mulher relatou que conheceu o namorado há um ano, já em sua fase livre da maquiagem. Após ficarem isolados pela pandemia, o casal voltou a sair e frequentar eventos sociais na última primavera.

Ao mostrar suas fotos antigas para o rapaz com o intuito de combinar uma fantasia para casal nas festas, o namorado se chocou com o que viu.

“Ele parecia meio impressionado com a minha aparência... Rosto cheio de maquiagem, cabelo tingido de loiro, extensões longas, preenchimento labial etc. Ele me comparou a uma modelo do Instagram. Eu sei que ele quis dizer isso como um elogio, mas não foi bom ouvir”, desabafou.

O pedido

Questionada por seu namorado se ela poderia fazer seu cabelo e maquiagem daquele jeito às vezes para agradá-lo, a moça relatou ter ficado chateada. O rapaz rebateu, dizendo que aquilo não era nada demais.

“Então eu disse que usaria maquiagem de novo, com algumas condições”, começou ela.

“Nos primeiros seis meses:

Ele compra qualquer maquiagem que ele queira que eu use e que eu não possua no momento;

Ele deve aprender como aplicar. Há vídeos no YouTube, foi assim que aprendi;

Ele aplica minha maquiagem.”

A moça contou que, assim, seu namorado entenderia todo o trabalho por trás de seu pedido.

“Também tenho que entender que se ele quisesse a mudança da minha aparência para se adequar a seu pedido, estaria reconhecendo isso fazendo o trabalho por si mesmo”, escreveu.

Para a mulher, não era justo que seu namorado fizesse um pedido desses sem querer ajudá-la. “Eu disse que ninguém nasce sabendo, aprendi no YouTube e ele também poderia, se isso importasse para ele”, completou. “Ele está meio frustrado comigo desde então e parece que estou sendo preguiçosa.

Apoio no fórum

Diversos internautas defenderam a dona do desabafo. Muitos questionaram a atitude do namorado de querer se beneficiar da aparência de sua namorada sem atender os pedidos dela, que demandam esforço.

“Ele quer o benefício de você fazer todo o trabalho. Você não sente vontade de fazer tudo isso (totalmente bem). Se ele quer tanto assim, ele pode pagar com seu tempo e dinheiro. Se ele continuar falando sobre isso, você terá aprendido algo sobre ele (principalmente que ele é superficial)”, comentou um deles no relato da moça, somando mais de 5 mil curtidas.

“Esta é uma das melhores e mais instigantes descrições de algumas das interações que as mulheres têm com maquiagem que eu já li. Você parece emocionalmente inteligente e seu pedido foi justo e razoável”, outra pessoa comentou.

Diversos integrantes do fórum deixaram suas considerações, em sua maioria criticando a atitude do namorado e defendendo a mulher.