Os 4 insetos mais lindos do mundo! Imagem: Pexels

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), existem mais de 800 mil espécies de insetos no mundo. Eles possuem suas particularidades, como tamanho, cores e formas. Alguns são considerados fofos e inofensivos, outros são mais peculiares. Mas uma coisa é certa: eles chamam muita a atenção.

Por isso, a seguir você confere uma lista com os 4 insetos mais bonitos do mundo retirados do site Incrível Club.

Acraga coa

Esse inseto é uma espécie de mariposa, mas o que chama a atenção é sua fase lagarta chamada de Jewel Catterpillar, ou lagarta-jóia. Elas vivem na região do México, Honduras, Belize, Guatemala, El Salvador, Panamá e Costa Rica e, de acordo com o site, a biologia não tem muita informação sobre o motivo delas possuírem essa cor, mas acredita-se que seja um mecanismo de defesa contra os predadores.

Libélula azul

Elas chamam a atenção pela sua cor azul e pelo seu tamanho, capazes de medir mais de 30 milímetros de comprimento. O inseto é encontrado na Europa e na Ásia. Um fato interessante: as libélulas podem enxergar 360º sem a necessidade de girar a cabeça.

Rainha-de-Madagascar

Chrysiridia rhipheusa é o nome científico da mariposa Rainha-de-Madagascar, conhecida por causa da sua cor. É considerado um dos insetos mais coloridos e chamativos do mundo. Como o nome diz, vive apenas na Ilha de Madagascar.

Mariposa rosada

A mariposada rosada está na lista dos insetos mais bonitos em virtude da sua combinação perfeita de cores. É nativa da região da América do Sul, incluindo Brasil. É conhecida também como mariposa-imperial. Os machos se distinguem das fêmeas pois neles a coloração amarela é intensa.

LEIA TAMBÉM:

Veja como se prevenir do mosquito da dengue e o que fazer caso você seja picado

Por que as lesmas morrem com sal?

Veja 5 animais pré-históricos que vivem até hoje!