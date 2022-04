Veja 5 animais pré-históricos que vivem até hoje!

A Terra é habitada por inúmeras espécies de animais e seres vivos, muitos deles com características muito antigas, que surgiram antes mesmo do ser humano como conhecemos. As espécies ‘pré-históricas’ não existem mais, porém algumas passaram as suas características e similaridade para os chamados ‘fósseis-vivos’.

Mesmo com a definição, esse termo é apenas um paradoxo, pois se é um fóssil, não é vivo, porém é apenas um jeito informal de classificar as espécies atuais com formatos de corpo próximo aos seus antepassados.

De acordo com a Fossilworks Paleobiology Database, responsável por catalogar informações sobre animais, plantas e microorganismos fósseis, e apontado pelo site Canaltech, atualmente são mais de 8.400 de gêneros relacionados a espécies muito antigas. Você confere 5 exemplos deles a seguir:

1. Dragão-de-komodo

Também chamado de crocodilo-da-terra, é a maior espécie de lagarto do mundo, podendo alcançar até 40 cm de altura, 2 a 3 metros de comprimento e até 166 kg. Possui esse nome pois é encontrado nas lhas de Komodo, além de Rinca, Gili Motang, Flores e Sítio Alegre, na Indonésia.

Acredita-se que a espécie tenha se diferenciado do seu ancestral há cerca de 4 milhões de anos. O lagarto também é conhecido por possuir uma das mordidas mais perigosas do mundo, não pela força, mas sim por conta das bactérias presentes na boca, que podem causar infecções e levar a vítima à morte.

2. Barata

Os registros mais antigos de fósseis encontrados mostram que elas surgiram há 320 milhões de anos. Ou seja, estão enchendo a paciência das pessoas há muito tempo! Brincadeiras à parte, o inseto é caracterizado como cosmopolitas, podendo ser encontrado em qualquer lugar do planeta.

3. Escorpião

Também chamado de lacrau em algumas regiões, o escorpião é um animal invertebrado artrópode, pertencente à classe dos aracnídeos, a mesma das aranhas. Atualmente existem mais de 2 mil espécies que atingem de 10 cm a 12 cm.

Evidências científicas mais antigas mostram que os escorpiões estão na Terra há 400 milhões de anos, com algumas pesquisas mostrando que eles foram os primeiros artrópodes a conquistar o ambiente terrestre.

4. Tuatara

Este é um réptil da Nova Zelândia, único país onde é possível encontrar a espécie, considerada ameaçada de extinção desde 1895. Apesar de se parecer com os répteis modernos, a tuatara faz parte de uma linhagem diferente, chamada de Rhynchocephalia, onde é a única representante viva. Podem atingir até 60 cm e pesar até 1 kg e se originaram no período Triássico, cerca de 240 milhões de anos atrás. É considerado uma ligação importante entre répteis extintos, que deram origem aos dinossauros, aves e até mamíferos.

5 - Rato-da-pedra-laociano

Essa espécie de roedor surgiu há 11 milhões de anos e é considerado o elo direto entre seu ancestral e os roedores atuais, como por exemplo o rato de laboratório. Sua descoberta foi recente, observada pela primeira vez em 2005. É uma espécie ameaçada de extinção e vive os pântanos e selva da região Khammouan do Laos.