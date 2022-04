Por que as lesmas morrem com sal? Imagem: Pexels

O mundo animal possui muitas particularidades. Existem seres grandes, outros minúsculos. Alguns muito coloridos, outros que se camuflam. De qualquer forma, algumas curiosidades sobre as espécies são um tanto quanto intrigantes. Exemplo: por qual motivo será que as lesmas morrem com sal? E o mais intrigante: quem descobriu isso?

A primeira pergunta é fácil de responder, já a segunda é praticamente impossível. Conforme informado pelo site Megacurioso, a lesma morre quando o sal entra em contato com a sua pele pois isso causa desidratação. O cloreto de sódio atrai á água, sendo algo mortal para a espécie.

Já o site Meus Animais informa que as lesmas precisam de umidade para sobreviver. Como não possuem conchas, são vulneráveis à dessecação, por isso elas geram uma camada de muco protetor ao redor do corpo, por isso, elas aproveitam as noites e os dias de chuva para se alimentarem.

Vale ressaltar que, apesar de não produzir nenhum som, jogar sal na lesma é um processo extremamente doloroso para ela. Elas possuem receptores e respondem a estímulos de dor, por exemplo, como qualquer outra criatura.

Outros animais também sofrem do mesmo processo, como caracóis terrestres, sapos, rãs e minhocas. Mesmo eles possuindo essa desvantagem, esse tipo de pele traz benefícios, como possuir entradas e saídas de gases que contribuem com a respiração.

Uma outra curiosidade sobre as lesmas é que elas podem criar um coração ou corpo novo caso sejam decapitadas, em um processo que faz com que a sua cabeça mude de lugar imediatamente após a separação, permitindo que ela se regenere em poucas semanas.

