Estes são os 7 insetos e invertebrados que você NUNCA deve matar

Muitas pessoas preferem manter distâncias desses insetos e para isso, buscam diversas formas de eliminá-los de dentro de casa. Porém, em algumas regiões, eles são verdadeiros aliados, como no controle da cadeia alimentar de regiões com horta e ambientes rurais. De acordo com o site Terrasolos, os insetos são bioindicadores pela agroecologia e possuem um grande valor para o controle biológico de outras pragas.

“Precisamos desmitificar a ideia de que a planta deve estar em um ambiente estéril porque esse ambiente não oferece muita coisa. Um cultivo de alimentos não é e nem pode ser estéril porque os inimigos naturais dependem desses recursos e só existe inimigo natural onde há alimento para ele”, explica a pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, Alessandra de Carvalho Silva.

A seguir você confere 7 insetos e outros invertebrados ‘amigos’ da horta e o motivo para você nunca matá-los.

Vespas

Elas são temidas devido à sua picada dolorosa, porém são importante predadoras de lagartas, sendo utilizadas como controle do bicho no café. As vespas possuem a capacidade de rasgar as folhas e retirar a praga, sendo recomendada a instalação de vespeiros em lavouras de café atingidas pela praga.

Tesourinha

Apesar do formato um pouco assustador, os dermápteros, ou tesourinhas, são inofensivos para os seres humanos, mas ajudam no controle de mariposas e das larvas. O inseto se alimenta dos ovos das mariposas e das lagartas em estágios iniciais de desenvolvimento, muito presente em lavouras de milho. “É uma associação perfeita porque existem várias mariposas e lagartas que são pragas importantes para cultura do milho e a tesourinha age antes que elas se desenvolvam”, explica Alessandra.

Percevejo

Algumas espécies desse inseto são inimigas do produtor, mas outras podem ajudar no controle de larvas e outros insetos, como o Reduviidae, a mesma família do barbeiro. Sua principal importância é no controle de pragas em plantações de soja e eucalipto.

Aranha

As aranhas dão medo em um número grande de pessoas, inclusive são ‘estrelas’ de diversos filmes de terror. Curiosidade: elas não são insetos, e sim aracnídeos. De alimentação generalista, elas são importantes no controle populacional de invertebrados, inclusive das espécies citadas anteriormente, como vespa, o percevejo ou a tesourinha. “É um hábito dos chineses de séculos fazer buracos no solo para abrigar aranhas próximo dos cultivos – um hábito interessante que deveríamos ensinar aos agricultores”, avalia a pesquisadora da Embrapa.

Mosca

Elas são associadas à falta de higiene e lembradas pelo incômodo causado pelo som que emitem, porém, dependendo das espécies, elas são essenciais no controle biológico. Entre as espécies, se destaca a Tachinidae, de aparência um tanto quanto diferente. “Elas são um pouco assustadoras porque os pelos são bem longos, o que caracteriza bem essa família, mas fazem controle biológico parasitando uma infinidade de insetos”, diz Alessandra.

Libélula

Elas não são tão odiadas quanto as outras espécies citadas, mesmo sendo insetos maiores, chegando a ultrapassar 10 centímetros. São controladoras de moscas e mosquitos, incluindo o Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre amarela. São facilmente encontradas em lagos e lâminas de água, onde depositam seus ovos. São atraídas pelo plantio de crotalária, unindo controle biológico e adubação verde.

Joaninha

De aparência fofa e nem um pouco temidas, elas são clássicas controladas de pulgões. Porém, em sua forma larval, ainda é pouco conhecida e pode gerar confusão entre produtores menos experientes devido à semelhança com as cochonilhas. “Pouquíssimas pessoas associam aquele inseto jovem, aquela larva feinha, sem muitos atrativos, ao inseto adulto, que é tão querido. Mas a joaninha larva também é importante porque é predadora assim como é a adulta”, completa a pesquisadora da Embrapa.

