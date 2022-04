Veja como as baratas sobreviveram ao asteroide

Se você enfrenta problemas com as baratas atualmente pelo fato delas ‘invadirem’ a sua casa, saiba que, talvez, o errado da história seja você. Brincadeiras à parte, a barata é um subgrupo do gênero Blattaria, inseto de atividade noturna que surgiu há mais de 300 milhões de anos! Não é possível estimar a quantidade de insetos desse tipo presentes no mundo, mas só as espécies são mais de 4 mil. Elas habitam a Terra desde a época dos dinossauros e sabe-se que eles foram exterminados devido a um asteroide. Mas e as baratas? Como elas sobreviveram até aqui?

De acordo com o site eCycle, a sobrevivência do inseto se deu muito por conta da sua fisionomia, Pelo fato da barata ser achatada, ela pode se esconder em lugares apertados e estreitos, se escondendo quando o asteroide atingiu o planeta.

Outros animais também sobreviveram ao impacto, mas acabaram morrendo devido às mudanças resultantes da colisão. Muitas espécies de plantas que serviam de alimento pararam de crescer, porém, as baratas são seres onívoros (que comem de tudo). Unindo ao fato de sobrevivem um mês inteiro sem alimentos, uma semana sem água e prenderem a respiração por até 40 minutos, isso facilitou a sua sobrevivência, além da adaptação ao clima.

Como eliminá-las?

Ok, se nem um asteroide conseguiu derrotar esse inseto, como os seres humanos conseguiriam tamanha proeza? Calma que existe sim solução. É óbvio que você não vai conseguir acabar com todas as baratas do planeta, mas você pode ao menos exterminar as que estão na sua residência e manter outras afastadas.

A melhor dica é sempre deixar os ambientes sempre limpos, sem resto de comida e com as embalagens sempre tampadas. Evite também o acúmulo de jornais e revistas, locais onde elas costumam botar os seus ovos.

Para se livrar daquelas que já invadiram o seu espaço, você pode utilizar uma armadilha caseira, já que especialistas dizem que algumas espécies mais comuns do inseto está criando tolerância aos inseticidas. Utilize vaselina, jornal e algum recipiente onde elas sejam atraídas e fiquem presas.

LEIA MAIS:

⋅ Baratas em casa? Como evitar que elas apareçam

⋅ Pernilongos podem transmitir doenças?

⋅ Veja a diferença entre as espécies de mosquitos que habitam o Brasil e as doenças que elas transmitem