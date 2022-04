Veja como se prevenir do mosquito da dengue e o que fazer caso você seja picado

O Ministério da Saúde faz um alerta sobre a alta no número de casos de dengue no país. De acordo com o mesmo período do ano passado (dois primeiros meses do ano), houve um aumento de 35,4% nos casos, sendo registrado registrados 30 óbitos e 128.379 casos da arbovirose.

Segundo o Boletim Epidemiológico nº9, os municípios mais afetados são Goiânia (GO), com 13.608 ocorrências; Brasília (DF), com 8.572; Palmas (TO), com 6.497 casos; Sinop (MT), 2.754 casos e Aparecida de Goiânia (GO), com 2.199.

O documento ainda informa a diminuição de 17,5% nos casos de chikungunya (9.555) e 11,5% de aumento nos casos de Zika (756). Tanto a dengue quanto essas duas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti.

Como evitar

Para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença, é preciso eliminar os locais que acumulam água e servem como criadores, como:

- Pratos de vasos de plantas, que devem ser cobertos com areia;

- Tampinhas, latinhas e embalagens plásticas devem ser jogadas no lixo e as recicláveis guardadas fora da chuva;

- Latas, baldes, potes e outros frascos devem ser guardados virados com a boca para baixo;

- Caixas d’água devem ser mantidas fechadas com tampas íntegras sem rachaduras ou cobertas com tela tipo mosquiteiro;

- Piscinas devem ser tratadas com cloro ou cobertas;

- Pneus devem ser furados ou guardados em locais cobertos;

- Lonas, aquários, bacias, brinquedos devem ficar longe da chuva;

- Cuidados especiais para as plantas que acumulam água como Bromélias e Espadas de São Jorge, ponha água só na terra;

- Entulhos ou sobras de obras devem ser cobertos, destinados ao lixo ou, no caso da cidade de São Paulo.

Tratamento

De acordo com o site do Ministério da Saúde, a hidratação oral, com água, soro caseiro e água de como, é imprescindível. “Não devem ser usados medicamentos à base de ácido acetil salicílico e antiinflamatórios, como aspirina e AAS, pois podem aumentar o risco de hemorragias”, informa.

Se houver febre de menos de sete dias onde não é possível verificar o surgimento, é necessário procurar um médico.

LEIA MAIS:

Pernilongos podem transmitir doenças?

Por que as lesmas morrem com sal?

Veja a diferença entre as espécies de mosquitos que habitam o Brasil e as doenças que elas transmitem