NASA: Espaçonave Juno revela foto impressionante das duas luas de Júpiter; confira registro

A espaçonave Juno da Agência Espacial Americana (NASA) revelou recentemente uma impressionante imagem do planeta gasoso Júpiter.

Como detalhado pela NASA, a missão Juno capturou essa visão do hemisfério sul de Júpiter durante o 39º sobrevoo da espaçonave pelo planeta em 12 de janeiro de 2022.

No registro, ampliando a parte direita da imagem revela mais dois ‘mundos’ no mesmo quadro: as luas de Júpiter ‘Io’ (esquerda) e ‘Europa’ (direita).

Espaçonave Juno revela foto impressionante das duas luas de Júpiter

‘Io’ é o corpo mais vulcânico do sistema solar, enquanto a superfície gelada de Europa esconde um oceano global de água líquida abaixo.

Juno terá a oportunidade de capturar observações muito mais detalhadas de Europa – usando vários instrumentos científicos – em setembro de 2022, quando a espaçonave fizer o sobrevoo mais próximo da enigmática lua em décadas.

Como detalhado pela NASA, a importante missão espacial também fará aproximações de Io no final de 2023 e início de 2024.

No momento em que esta imagem foi tirada, a espaçonave Juno estava a cerca de 38.000 milhas (61.000 quilômetros) do topo das nuvens de Júpiter, a uma latitude de cerca de 52 graus ao sul.

Ainda de acordo com as informações, a cientista cidadã Andrea Luck criou a imagem usando dados brutos do instrumento JunoCam. Confira registro:

Crédito (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS)

Texto com informações da NASA