Os 5 insetos MAIS VENENOSOS do mundo

É comum topar diariamente com uma diversidade de insetos. Muitos deles são conhecidos e inofensivos, outros são um pouco esquisitos, incomuns e não sabemos o que podem causar. De qualquer forma, é sempre bom evitar o contato direto com essas espécies diferentes, pois elas podem ser altamente perigosas.

Se você tem a curiosidade de saber quais são os 10 insetos mais venenosos do mundo, a seguir você confere uma listagem levantada pelo site PeritoAnimal.

Formiga-cabo-verde

Paraponera clavata, chamadas também como formiga-cabo-verde ou tocandira, é uma espécie de formiga conhecida como a mais venenosa do mundo, com a picada podendo causar desmaio em menos de 10 minutos. De acordo com relatos, a dor é semelhante a uma bala de revólver.

Os sintomas da picada, além do desmaio, são tremores, suor, taquicardia, perda de sensibilidade e dificuldade para respirar. E apesar da dor insuportável, a picada não é fatal, a menos que cause reação alérgica. A espécie é encontrada nas nas florestas tropicais da Venezuela, Brasil e Bolívia, assim como na Nicarágua e Costa Rica.

Taturana-oblíqua

Existem diversas espécies de taturanas, inclusive encontradas normalmente nos quintais e árvores de casa. A taturana-oblíqua (Lonomia obliqua) é uma espécie de borboleta nativa da América Latina, especialmente da Amazônia, entre Colômbia, Brasil e Venezuela. Em seu estágio de lagarta, o seu corpo é coberto de pelos que carregam um poderoso veneno.

Caso você toque nesses pelos acidentalmente, a dor na área de contato será espontânea e posteriormente aparecerão outros sintomas, como dor intensa na parte de trás da cabeça, seguida de hematomas e hemorragias. Caso não haja um socorro médico e nenhum antídoto for aplicado, o veneno pode levar à morte.

Vespa-gigante-asiática

Vespa mandarinia, vespa-gigante-asiática ou vespa-mandarina é a maior vespa do mundo, podendo medir até 5,5 cm. Seu ferrão é intenso e perigoso, causando a destruição de tecidos e até o óbito.

Ela pode ser encontrada na Índia, Sri Lanka, Butão, Nepal, Birmânia, Tailândia, Laos, Vietnã, Malásia, China, Hong Kong, Taiwan, Rússia Oriental, Coréia e Japão. Recentemente também foram encontrados ninhos desse inseto nos Estados Unidos.

Lytta vesicatoria

Também conhecido como cantárida, o inseto de coloração verde brilhante mede 22 mm de comprimento e 8 mm de largura. Seu habitat natural são galhos de árvores na Europa e na África.

Aparentemente inofensivo, através da Lytta vesicatoria é obtido a cantaridina, utilizada antigamente pelos seres humanos como fins medicinais e afrodisíaco. Porém, deixou de ser utilizado pois possuía efeitos adversos, causando overdose e até mesmo uma morte lenta, começando por complicações renais.

Abelha-africana

Outro inseto que compõe a lista dos mais perigosos do mundo é a abelha-africana (Apis mellifera scutellata). Um inseto bastante agressivo, capaz de perseguir sua vítima caso se sinta ameaçada. Uma única ferroada dessa espécie não é perigosa, mas se alguma pessoa for atacada por um enxame, pode ser fatal.

Como o nome diz, essa abelha é originária da África, difundida em várias regiões da América, podendo até ser encontrada em áreas tropicais, pois elas não gostam de áreas chuvosas. A abelha-africana mede 20 mm de comprimento e seu corpo possui uma espécie de penugem e o abdômen tem listras pretas.

