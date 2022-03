Seja por medo, nojo ou até mesmo sem motivos, muitas pessoas não gostam de insetos e preferem se mantém longe deles. Uma grande parte deles é inofensiva, não causando nenhum dano à saúde e sendo essenciais ao meio ambiente. Porém, algumas espécies são muito perigosas e requerem muito cuidado.

Não se deixe enganar! Mesmo pequenos e com aparência inofensiva, esses insetos podem ser muito violentos e precisam de total atenção. A seguir você confere uma lista retirada do site Mega Curioso com os 6 insetos mais violentos do mundo.

Formiga colheitadeira de Maricopa

Também chamada de Pogonomyrmex maricopa é comum nas Américas do Norte e Central, nos Estados Unidos e México. O veneno dessa formiga é um dos mais tóxicos do mundo, contudo, esse não é o maior problema. A colheitadeira de Maricopa é extremamente agressiva, atacando qualquer criatura que chegue perto do seu ninho.

Vespa-mandarina

A vespa-gigante-asiática é a maior da sua espécie, podendo chegar em 5,5 cm. Como o próprio nome informa, é um inseto nativo do sudeste asiático e também do extremo oriente russo. Possui um comportamento agressivo, um veneno potente e atasque coordenados em enxame, podendo levar à morte.

Lagarta Megalopyge opercularis

É possível uma mariposa ou lagarta ser tão perigosa assim? A resposta é sim. Os estágios iniciais da megalopyge opercularis é de um inseto lento, porém extremamente perigoso. Ele libera esporos responsáveis por causar queimaduras graves com o mínimo contato, utilizando isso como mecanismo de defesa e também de ataque.

Formiga-cabo-verde

A espécie possui um tamanho grande, cerca de 2,5 cm, e uma picada dolorida. A Paraponera clavata é utilizada em um processo de iniciação de algumas tribos indígenas no Brasil da seguinte forma: uma luva cheia desse inseto é colocada na mão de quem está passando para a fase adulta. Não há registros de mortes causadas pela formiga-cabo verde, porém sua picada é intensamente dolorosa e violenta.

Abelha africanizada

A ‘abelha assassina’ é extremamente territorialista e ataca quem ousa chegar perto da sua colmeia. O seu veneno não é muito tóxico, mas o ataque do enxame é o que faz o animal ser tão perigoso. O inseto é mais comum nas Américas do Norte e do Sul.

Formiga-correição

O nome se refere a um grupo de 200 espécies de formigas carnívoras. Elas possuem um comportamento nômade, vagando continuamente por aí. Elas podem consumir outros insetos e até mesmo pequenas aves e mamíferos.

