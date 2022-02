Saiba diferenciar as picadas de cada inseto

Durante às férias é comum viajar para lugares onde existem uma variedade de insetos, como sítios ou praias. Até mesmo em casa é existe a visita deles, principalmente em épocas de altas temperaturas.

Algumas pessoas possuem reação alérgica a picadas de insetos ou muitos deles são até mesmo venenosos, por isso é importante reconhecer as picadas, caso aconteça com você. Veja as diferenças a seguir.

Abelha

Conforme informado pelo site Meganotícias (em espanhol), algumas pessoas possuem alergia severa às abelhas, por isso as toxinas venenosas encontradas na picada podem ser mortais.

Mas para quem não possui esse agravante, a área fica apenas inflamada, geralmente com um círculo esbranquiçado, cercado de irritação, e um ponto vermelho no centro, que marca a picada e a entrada do veneno. Caso o ferrão tenha ficado na pele, não remova em hipótese alguma com dedos ou pinças, pois além do material estar sujo, pode fazer com que o ferrão entre ainda mais na pele.

Mosquito

Esse é um dos insetos mais irritantes, principalmente na hora de dormir, pois seu zumbido é considerado insuportável. Eles se alimentam de sangue, deixando várias marcas no corpo. Além disso, alguns transmitem doenças graves como vírus Zika, febre amarela e dengue. Curiosidade: de acordo com o dermatologista Doris Day, se você tem sangue tipo O, ácido lático ou ureia alta, provavelmente os mosquitos serão mais atraídos.

A picada desse inseto causa inchaço em pouco tempo, com uma protuberância vermelha e dura. Você pode aliviar aplicando gelo ou pomadas antialérgicas.

Pulga

Algumas pessoas não sabem, mas as pulgas não picam apenas animais de estimação, mas também os humanos. Assim como os mosquitos, sua picada gera um vergão avermelhado, a diferença é que o local fica irritado em volta, com uma coceira imediata. Em casos mais graves, é possível desenvolver reações cutâneas, como a urticária. Em hipótese alguma coce o local.

Aranha

Provavelmente uma das picadas mais temidas. É possível encontrar algumas espécies vivendo dentro de casa, como as aranhas de pernas longas ou aranha marrom, essa segunda muito perigosa para os seres humanos.

As picadas de aranha são muito fáceis de reconhecer, pois a dor é imediata. Outros sintomas são: área inflamada e uma grande mancha vermelha e arroxeada no centro.

Caso você leve uma picada de aranha, você deve procurar ajuda médica imediatamente para identificar de qual espécie e receber o tratamento adequado. Caso tenha matado a aranha, leve-a na hora do exame para que os especialistas saibam qual remédio administrar.

Atenção!

Se você costumar levar seus animais de estimação para a viagem, tome cuidado ao deixá-lo solto, pois ele também pode sofrer alguma picada. Os sintomas mais comuns caso isso aconteça é inchaço no local, por isso faça uma análise caso ele entre em lugares como mato ou fique solto em algum campo.