Esse é o motivo para você NUNCA matar as aranhas da sua casa

Mesmo muito comuns, as aranhas podem parecer assustadoras. Elas habitam diversos ambientes, inclusive as residências. De acordo com o site SoCientífica, elas habitam as moradias desde o Império Romano. Por isso, muitas espécies já se adaptaram às casas e não sabem como é viver na natureza.

Claro, nem todas as aranhas são consideradas ‘residenciais’. Algumas delas, inclusive perigosas para humanos, acabam entrando nos lares por engano.

Porém, os aracnídeos especializados em conviver em sociedade possuem um papel fundamental no meio em que está, mesmo com muitas pessoas optando por expulsá-los ou até matá-los.

Como uma aranha pode te ajudar?

As aranhas são exímias predadoras. A maioria das espécies se utilizam as teias como armadilha e ficam de tocaia, camufladas, para pegar insetos desavisados. Após serem presos, as aranhas injetam o veneno nesses bichos, que se dissolvem e viram um ‘suco’ que a aranha se alimenta.

Pensando na cena, parece algo assustador, mas é apenas a natureza agindo. E bom, você já deve ter entendido que casa e inseto não combinam, correto? E as aranhas (que não são insetos) caçam várias espécies deles, inclusive aqueles que infestam a sua residência e podem até trazer doenças, como o mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela, sendo muito mais perigoso que as pernudas que ficam nas paredes das casas. A maioria das domésticas, inclusive, caçam mosquitos.

Outra informação importante: aranhas caçam aranhas. As de pernas compridas, da família Pholcidae, por exemplo, caçam outras venenosas, como as viúvas-negras.

Mesmo assim, caso você não se sinta a vontade com elas convivendo no mesmo ambiente que você, leia esse texto e descubra como expulsá-las de formas eficaz com produtos naturais.

E as aranhas venenosas?

Falando em veneno, mesmo que o chinelo não seja a sua primeira opção e você tente colocá-las para você, você deve ter muito cuidado, pois algumas espécies são muito perigosas.

A aranha-marrom, muito comum no Brasil, é responsável pela maioria dos acidentes. A toxina presente na picada dela pode causar dores intensas e necrose. As armadeiras, também comum no país, são violentas e possuem uma toxina forte.

Vale ressaltar que nenhuma aranha vai te atacar caso ela não se sinta ameaça. O ideal é sempre observar os cantos, principalmente lugares escuros, para que você não acabe batendo em uma sem querer.

ATENÇÃO!

Caso você leve uma picada de aranha, é necessário ir ao pronto-socorro imediatamente. Caso consiga, tire uma foto ou leve o animal juntamente com você para que seja feito o diagnóstico e o procedimento mais assertivo.

