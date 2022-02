Assim como muitos outros insetos, no calor as aranhas ficam mais ativas. É possível topar com elas andando pelas paredes da casa e até mesmo no quintal. Caso você não esteja prestando atenção, é possível tomar uma picada e algumas delas podem ser perigosas para a saúde. Por isso, é importante saber o que fazer nessas situações.

Espécies mais perigosas

De acordo com o site Info Escola, as aranhas mais venenosas encontradas no Brasil são: aranha armadeira, viúva-negra, aranha de jardim e a aranha-marrom. Outras aranhas mais comuns, que não apresentam perigo grave para os seres-humanos, são: tarântulas e caranguejeiras amazônicas, aranha-pernuda, aranha da teia dourada, aranha papa-moscas saltadora; aranha-vermelha; aranha de prata e a aranha-de-telhado.

O que fazer se uma aranha me picar?

O site Tua Saúde lista as seguintes recomendações:

Lavar o local da picada com água e sabão;

Elevar o membro onde está a picada;

Não amarrar nem apertar o local da picada;

Não tentar sugar o veneno da picada;

Colocar compressas frias ou um pano molhado com água fria no local da picada para aliviar a dor e o inchaço.

É imprescindível a ida ao pronto-socorro para averiguar se a picada é de alguma espécie venenosa e iniciar o tratamento adequado. Ainda existe a recomendação de levar o inseto juntamente com você, caso ele esteja morto, para verificar com exatidão a espécie, fazendo com que o diagnóstico e tratamento seja mais assertivo.

Precauções

Para evitar a picada de aranha, algumas atitudes simples podem ser feitas como a limpeza frequente de todos os cômodos da casa e quintal, principalmente em cantos mais escuros e escondidos. Além disso, sempre averigue as roupas e sapatos antes de usar.

