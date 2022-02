4 dicas fáceis para eliminar as baratas DE UMA VEZ POR TODAS

É só o clima esquentar um pouco que acontece a invasão: baratas surgindo por todos os lados. E sua dúvida principal gira em torno do motivo disso acontecer e como você vai se livrar delas. Pois bem, vamos por partes.

De acordo com o blog Ecofossa, mesmo com todos os cuidados principais com a limpeza do seu ambiente, as baratas podem surgir por conta do sistema de esgoto que você utiliza. “Em geral, fossas sépticas ou tanques sépticos atraem baratas e roedores, isso ocorre por estes produtos não possuírem condições adequadas de fazerem um real tratamento do esgoto”, diz o texto.

Mas então quais seriam as medidas para afastar as baratas de uma vez por todas? Veja os truques a seguir.

1. Bicarbonato de sódio e folhas de louro secas

Essa é uma das dicas mais conhecidas. Misture partes iguais de açúcar e bicarbonato de sódio, coloque em uma tampas de garrafas e deixe em locais estratégicos pela casa. Ao ingerir a mistura, as baratas acabam morrendo. Outra dica é o louro. A baratas não gostam do cheiro, por isso, pegue algumas folhas e coloque dentro das gavetas e armários. Importante: troque as folhas de 15 em 15 dias.

2. Mantenha os alimentos em ambientes fechados e a casa limpa

Evite ao máximo deixar comida espalhadas pela casa pois isso é um ótimo atrativo para o insetos. Para que seu armário não vire um ninho de barata, evite deixar os alimentos no plástico. guardando-os em potes de vidros ou vasilhas.

Uma outra dica é não deixar pratos sujos e restos de comida em pratos na cozinha. Lave-os assim que você terminar a alimentação para não ‘chamar’ as baratas.

3. Vede frestas e outros espaços pequenos e úmidos

Você sabia que as baratas gostam de ambientes úmidos e escuros? Por isso o ideal é utilizar massa corrida para tampar frestas e buracos onde elas possam se esconder e proliferar. Além disso, você pode utilizar uma borracha nas portas que dão para o quintal para que baratas maiores não entrem.

4. Instale uma foça ecológica

Conforme dito, talvez o principal problema das baratas sejam o tipo de fossa que você possui. Um ambiente úmido, quente e escuro é perfeito para elas. Por isso, uma foça ecológica talvez fosse uma escolha adequada para espantar não só as baratas, mas também os roedores.