Como afastar os mosquitos à noite? Veja esses 6 truques

Quando se pensa em inseto irritante, é comum a imagem de um mosquito vir na mente, correto? Aparecendo principalmente à noite e em dias quentes, além do seu zunido, eles também possuem uma picada desagradável.

Mas o incômodo não é tudo. Algumas espécies também são muito prejudiciais à saúde pois podem carregar com elas os vírus zika e dengue, por exemplo. Para expulsá-los de casa, existem alguns truques, como manter os ambientes limpo e não deixar água parada.

Veja outras dicas retiradas do site Meganotícias (em espanhol) a seguir:

Ventilador

Essa é a dica base. Colocar um ventilador no cômodo onde você está não impedirá que os mosquito entre dentro de casa, mas as correntes de ar vão atrapalhar seu voo, impedindo que ele se aproxime.

Mosqueteiro

Esse objeto era algo muito comum antigamente, principalmente em cidades mais afastadas e com muito mato em volta. Antes colocado ao redor da cama ou berços, hoje em dia é mais comum encontrar uma tela protetora nas janelas. O barulho talvez continue, mas isso impedirá que ele te pique.

Bolsa de água

Essa dica não é conhecida por muitas pessoas. Assim como as lâmpadas atraem os insetos, principalmente os mosquitos. as poças de água também é um local que eles gostam de ficar. Por isso um truque básico é colocar bolsões de água na janela. Assim eles podem acabar se distraindo e não entrando no quarto.

Aromas e essências

Mosquitos não gostam de odores como lavanda, menta, eucalipto, limão e louro, por isso, utilizar algumas essências em casa com esse cheiro pode mantê-los afastados. O uso desses cheiros podem ser de forma artificial, com borrifadores, ou natural, colocando plantas com esses aromas pela casa.

Limão com cravo

Esse truque é bem popular e muito eficaz. A receita é simples: coloque alguns cravos em pedaços de limão cortados ao meio próximo de onde você descansa. Os mosquitos vão se manter afastados pois eles não gostam desse aroma.

Armadilha caseira

Essa armadilha serve para. literalmente, prender os mosquitos. Corte uma garrafa pet ao meio e encha com um pouco de água. Acrescente açúcar e fermento em pó e cubra a parte superior, porém de cabeça para baixo, com a boca em forma de funil voltada para dentro. Hoje em dia também é possível encontrar em diversas lojas armadilhas eletrônicas e outros objetos que também servem para capturar esses insetos irritantes.