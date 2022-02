4 dicas para acabar com os pernilongos DE UMA VEZ POR TODAS

Além do barulho chato, principalmente na hora de dormir, a picada do mosquito pode ser muito incômoda. Algumas espécies inclusive podem trazer doenças mais graves como Zika e dengue. Que tal você aprender alguns truques caseiros para se livrar DE UMA VEZ POR TODAS dos mosquitos de dentre de casa? As dicas foram retiradas do blog Tua Casa.

Vinagre

Essa armadilha funciona para deixar os pernilongos presos. Eles são atraídos para o vinagre de maçã e não conseguindo sair da solução.

Coloque 5 colheres de sopa de vinagre de maçã em um pote de vidro;

Adicione 10 gotas de detergente;

Deixe o pote aberto para atrair os pernilongos e espere eles se afogarem na mistura.

Repelentes caseiros

Se você não quer utilizar inseticidas comprados no mercado, por exemplo, você pode preparar uma mistura caseira muito eficaz.

Misture 1/3 xícara de vinagre com 1/3 xícara de álcool;

Adicione de 10 gotas de óleo essencial de eucalipto;

Coloque a mistura em um frasco de spray e utilize onde for necessário.

Outro repelente que pode ser utilizado é o de folha de limão. Os pernilongos não gostam desse aroma e vão se manter longe do ambiente.

Ferva 3 folhas de limão;

Coloque as folhas fervidas em um recipiente aberto;

Deixe o recipiente em um local que você deseja proteger dos pernilongos, como o quarto.

Existe mais uma técnica caseira utilizando limão, dessa vez misturado com cravo, que potencializa o poder de afastar o insto.

Corte um limão;

Espete cravos-da-índia nas duas metades do limão;

Deixe no local de maior incidência dos insetos.

Pó de café

Outro produto que os pernilongos não suportam o cheiro é o café. Por isso, utilizar o aroma para afastá-los também pode ser muito eficaz.]Escolha um lugar seco para fazer este procedimento;