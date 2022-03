Vídeo mostra enxame gigante de marimbondos em casa no interior de Goiás

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar um enxame de marimbondos e ficou surpresa ao encontrar uma casa com o teto de um dos quartos praticamente tomado pelos insetos.

A casa fica em Niquelândia, no norte de Goiás, e a moradora disse passou um tempo longe de casa para fazer um tratamento médico e tomou um susto ao chegar e encontrar um ninho gigante em um dos quartos, ocupando metade do teto.

Os bombeiros foram ao local durante a noite, quando os insetos dormem e atacam menos, e fizeram o extermínio da colméia “devido à agressividade dos mesmos”. Ninguém ficou ferido durante a retirada dos marimbondos.

Marimbondos, assim como abelhas, são insetos que só atacam quando se sentem ameaçados. A picada libera uma substância que causa dor e ardência no local. A picada em si não é capaz de matar, mas pode provocar um choque anafilático, a forma mais grave de reação alérgica, e esse sim pode levar o paciente à morte.

Marimbondo-cavalo

A ferroada do marimbondo-cavalo é considerada a picada mais dolorosa do mundo. O marinbondo da família Pompilidae e do gênero Pepsis é encontrado em diversas regiões da América do Sul, Central e do Norte.

De acordo com o site Mega Curioso, no Brasil ele é conhecido como vespa-caçadora, mata-cavalo, vespa-de-cobra, cavalo-do-cão, caça-aranha, entre outros.

O gênero Pepsis, do qual o o inseto faz parte, possui 250 diferentes. O marimbondo-cavalo pode alcançar até 5 centímetros de comprimento. Seu ataque é feito a partir das suas patas, que possuem uma espécie de gancho que prende a vítima e encrava seu ferrão de 7 milímetros na pele da presa.