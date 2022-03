Ucraniana abate drone suspeito com um pote de tomate

Uma mulher, que teve sua identidade preservada, abateu um drone em Kiev, na Ucrânia, com um pote de tomate em conserva.

De acordo com as informações da mídia local, ela estava na varanda de sua casa fumando um cigarro quando avistou o objeto suspeito.

Logo ela imaginou que era um drone espião russo e, desta forma, pegou um pote de tomate e jogou em sua direção. “Eu estava com medo e se eles começassem a atirar contra mim?”, explicou a mulher em entrevista ao Canal 5.

A história foi confirmada no Twitter por Lyubov Tsybulskaya, chefe do Centro Ucraniano de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação. A princípio foi relevado que ela abateu o drone com o bote de pepino. Contudo, ela corrigiu a versão.

“Atualização, pessoal. Nossa mídia encontrou aquela senhora. A história está comprovada. Com uma pequena correção: eram TOMATES EM CONSERVA”.

A mulher foi questionada sobre sua possível saída da Ucrânia para fugir da guerra. Contudo, ela negou. “Não vou a lugar nenhum. Esta é a minha casa, a minha terra. Vou me levantar e lutar”, confidenciou.

NOTÍCIAS

