Vídeo: prefeito embriagado sai carregado de festa:”vou comer mais de 20″, disse

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra o prefeito da cidade de Itaituba, no Pará, Valmir Climaco (MDB) em uma festa no último sábado afirmando que pretendia “comer mais de 20″ no evento, segundo notícia do G1.

“Pensa num lugar que tem tanta rapariga boa. Eu vou comer aquela. Vou comer aquela. Pelo que eu já conferi aqui, eu vou comer mais de 20. Porque eu nunca vi tanta mulher bonita.”

Veja o vídeo:

Valmir Climaco, prefeito de Itaituba, viraliza em grupos de WhatsApp com vídeos de farra em balada ocorrida na noite deste sábado, 05 de março.



Em um dos vídeos, Climaco afirma que vai amanhecer o dia e pode não comer nenhuma. pic.twitter.com/JgetOmfW7V — Cidade Pepita (@cidadepepita) March 6, 2022

As afirmações do prefeito foram duramente criticadas por políticos paraenses, entre eles a deputada Marinor Brito (Psol) que as classificou como inaceitáveis: “Não podemos permitir que comportamentos como esse continuem. Basta de machismo e misoginia!”, disse em seu perfil no Twitter.

Em outra imagem do vídeo, Climaco aparece sem camisa e saindo carregado da festa, aparentemente embriagado.

O prefeito se defendeu alegando que as críticas vem de pessoas que nem em Itaituba moram e que ele é visto na cidade como “um ser humano como qualquer outro.”

Climaco disse que usou o termo rapariga para dizer que as mulheres são bonitas e que a repercussão que o vídeo tomou foi exagerada. “Acho que a única pessoa que não devia gostar é a minha esposa”.

Mas essa não foi a primeira vez que o prefeito de Itaituba é flagrando em situação constrangedora. Em 2020, logo após ter ganho as eleições, outro vídeo dele também circulou nas redes sociais onde ele aparece sem camisa, bebendo e dançando com correligionários, todos sem máscara, apesar de a pandemia já estar matando milhares de pessoas. Na época, ele havia sido reeleito com 77,42% dos votos.

Em 2019, outra notícia envolvendo o prefeito deu o que falar na região. A Polícia Federal apreendeu 583 kg de cocaína dentro de uma das fazendas do prefeito, mas ele negou que a droga pertencesse a ele.