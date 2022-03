É possível tirar as aranhas de dentro de casa? Veja essas dicas!

As aranhas podem viver em diversos habitats, mas geralmente procuram lugares escuros como abrigo, como armários, forros, buracos e até mesmo calçados. Existem uma variedade de espécies, algumas delas perigosas, como a aranha marrom, e outras inofensivas aos humanos, auxiliando inclusive no controle de insetos, como os mosquitos.

Porém, se você deseja afastar as aranhas domésticas de dentro de casa, você pode seguir essas dicas caseiras retiradas do site eCycle.

1. Limpeza

O jeito mais fácil de afastar as aranhas de dentro de casa é manter os cômodos limpos e arrumados, principalmente os cantos. Utilize aspirador de pó nos móveis e rodapés e evite o acúmulo de papelão.

2. Hortelã

Uma outra maneira simples de repelir aranhas é com um repelente natural. Encha uma garrafa de spray com óleo essencial de hortelã misturado com água e aplique pela casa. Os cômodos vão ficar com um cheiro agradável e livre das ‘pernudas’.

LEIA TAMBÉM: O que fazer se uma aranha me picar?

3. Vinagre

O vinagre branco é muito utilizado no dia-a-dia e pode servir inclusive como repelente. Faça o mesmo processo que foi feito com o hortelã e jogue a mistura pela casa, principalmente nos cantos.

4. Limpeza externa

Um modo de impedir que elas entrem é cuidar do seu quintal. Limpe as folhas que estão caídas, apare a grama e veja se não existe acúmulo de lixo ou resto de material, como madeira. Verifique também as brechas das portas e janelas.

5. Frutas cítricas

As aranhas simplesmente odeiam o cheiro de coisas cítricas, por isso esfregar as cascas dessas frutas em áreas onde elas costumam se instalar é uma boa dica.

LEIA MAIS:

⋅ Como acabar com as formigas de dentro de casa? Veja esses truques caseiros

⋅ Como eliminar os ratos de dentro de casa?

⋅ Veja esses truques para acabar com as pulgas DE UMA VEZ POR TODAS