Veja esses truques para acabar com as pulgas DE UMA VEZ POR TODAS

As pulgas são insetos minúsculos, mas com um grande poder de ‘destruição’. Quando ela encontra um pet, a reprodução acontece rapidamente e logo não apenas os animais, mas também a casa está infestada. E caso você não saiba, elas também picam os seres humanos e causar reações como a urticaria.

Mas nem tudo está perdido. Existem alguns métodos eficazes para acabar com as pulgas. Confira uma lista com 4 deles, retirados do site Meu Pet.

1. Trate todos os animais da casa

Mesmo se as pulgas foram vistas apenas em um pet da casa, é bom partir da ideia que os outros animais que estão na casa também foram infestados e você só não conseguiu achar o inseto. Faça o tratamento adequado em casa pet para que não haja uma infestação maior.

2. Lave a cama o seu pet com água quente

Não adianta só eliminar as pulgas, é preciso dar fim também aos ovos ou larvas delas. Um jeito simples é lavando o local onde seu pet costuma dormir com água quente por um período até que tudo seja eliminado. O ideal é uma lavagem semanal por três semanas no mínimo. Após a limpeza, coloque a cama, cobertor e outros objetos para secar no sol.

3. Faça uma aspiração minuciosa

Aspire todo o piso da casa, carpetes, tapetes e sofás regularmente, prestando atenção em todos os cantos. Lembre-se de esvaziar o aspirador e jogar fora o recipiente onde fica a sujeira após a limpeza, evitando que os ovos eclodam dentro dele e surja uma nova infestação no futuro.

4. Use um spray antipulgas

Utilize produtos antipulgas indicado por um médio veterinário. É importante prestar atenção em todas as contraindicações para evitar que seu pet seja intoxicado. Uma dica é utilizar esses químicos o mais rápido possível pois é mais fácil de eliminar a praga quando ela está em estágio de pupa, anterior à fase adulta.

