Descubra o motivo dos insetos aumentarem no verão e como lidar com eles

No dia 20 deste mês de março se encerra o verão, umas das estações do ano preferidas dos amantes do calor e dos benefícios que ele traz, compo praia e piscina. Porém, nem tudo é positivo nessa época do ano, pois as altas temperaturas também podem aumentar o número de insetos em casa.

As baratas e os pernilongos passam a se sentir quase que moradores, porém essas visitas não são nem um pouco bem-vindas. Mas por qual motivo o número de insetos parece aumentar no verão?

De acordo com o site de uma dedetizadora, isso ocorre pois no verão o metabolismo dos insetos aumentam, gerando uma maior necessidade de comida e de reprodução. Isso acontece principalmente com moscas, mosquitos, pulgas e piolhos.

Algumas espécies de mosquitos são muito perigosas para os humanos pois podem transmitir vírus como Dengue, Zika e Chikungunya. No calor é comum haver notícias sobre surtos dessas doenças, o que faz com que os cuidados sejam redobrados.

Para evitar a proliferação de mosquitos, evite focos de água parada seguindo algumas dicas básicas, como fechar a caixa d’água, tirar água dos pratinhos das plantas e verificar se não ficou nenhum recipiente com água após chuvas intensas, por exemplo.

As baratas também costumam dar as caras em maior quantidade nessa época, mas por outro motivo. Com as chuvas mais intensas, elas acabam saindo dos esgotos e buscando por novos esconderijos. E aí vale de tudo, inclusive a sua residência, principalmente por causa dos alimentos.

Por isso é importante deixa os cômodos, sobretudo a cozinha, sempre limpos, sem restos de comida e com o lixo sempre tampado. Isso evita não somente as baratas, mas também as moscas e formigas.

Outras dicas para acabar com os insetos é instalar telas nas janelas para evitar que os mosquitos entrem, utilizar repelentes pela casa e também corporais e providenciar uma desinsetização / dedetização.

