Como eliminar os ratos de dentro de casa?

Algumas pessoas até possuem ratos domésticos ou camundongos de estimação, porém, esses animais são fofinhos e até ‘treinados’, não causando nenhum problema para o seu dono. Porém, seguindo a linha dos roedores, uma das pragas mais temidas são os ratos ou ratazanas selvagens.

Esses roedores não trazem apenas doenças como almonelose, leptospirose e toxoplasmose, mas também podem causar estragos, roendo móveis e outros objetos. Por isso, se você notou qualquer sinal deles em sua residência, trate de expulsá-los imediatamente! Veja como você pode fazer isso com as dicas a seguir.

Primeiramente, para saber de onde eles surgem, é importante entender que os ratos são pragas urbanas e chegam nas casas por meio dos esgotos e bueiros, principalmente após uma enchente. Eles estão sempre em busca de alimentos e se reproduzem rapidamente.

Para descobrir se existem ratos na sua residência, verifique os móveis e alimentos de dentro dos armários. Os roedores costumam afiar seus dentes, que não param de crescer, então em qualquer sinal de coisas que foram ruídas, fique atento! Outra forma de perceber a presença indesejada deles é através das suas fezes, pequenas e escuras.

Como eliminá-los?

De acordo com essa empresa especializada em inseticidas, é impossível eliminar a praga com soluções caseiras. Eles informam que, além de prejudiciais à saúde, elas não impedem a proliferação. O correto na verdade é preparar armadilhas, como iscas, com ingredientes que os ratos gostam. Uma dica é colocar as iscas direto no ninho, pois os ratos costumam pegar a comida e levar para a ‘moradia’. Essas iscas podem ser adquiridas em lojas.

Como evitar a entrada

Para um trabalho preventivo, é possível realizar alguns procedimentos que evitam o surgimento de roedores, entre eles:

Não deixar lixos e ralos destampados;

Checar o forno antes de colocar qualquer alimento pois é um dos locais favoritos para a ratazana preparar o seu ninho. Outros eletrodomésticos que podem ser invadidos são máquina de lavar e a parte de trás da geladeira;

Manter os alimentos fechados ou dentro de potes nos armários;

Não acumular caixas de papelão;

Verificar o seu telhado regularmente pois, além do esgoto, muitos roedores chegam às residências pelo alto;

Colocar o lixo residencial para fora de casa próximo do horário da coleta de lixo;

Não deixar resto de ração nos potes dos animais e lavar o recipiente todas às noites.

