Como acabar com as formigas de dentro de casa? Veja esses truques caseiros

As formigas são praticamente inofensivas, mas a sua presença incomoda bastante, principalmente pelo fato delas invadirem a cozinha e fazerem uma verdadeira festa no açúcar ou em qualquer outro alimento que elas se se sintam atraídas.

Você sabia que as formigas são mais prejudiciais à saúde do que as baratas? Isso acontece pois elas circulam por diversos ambientes, como lixo, fezes, etc., e isso pode fazer com que e las carreguem doenças infecciosas para a sua casa.

Para que esse problema seja resolvido, é possível seguir esses truques, retirados do site Dr. Lava Tudo:

1. Vinagre

Esse é um clássico. Com certeza, ao conversar com alguém sobre a invasão ou pesquisar da internet, uma das primeiras dicas é utilizar o vinagre. Borrifar uma solução de água com vinagre branco nos eletrodomésticos, bancadas e outras superfícies pode afastar o inseto.

2. Cravo-da-índia

Outro ótimo produto é o cravo-da-índia, que pode ser utilizado da mesma forma, com uma solução de água sendo borrifada nos lugares afetados. Outra dica é embeber o cravo no álcool e espalhar nos cantos da cozinha.

3. Casca de frutas cítricas

Outro tipo de alimento que as formigas detestam é o cítrico. Deixe as cascas de limão ou laranja próximo ao açucareiro para afastá-las.

4. Pimenta

Outro alimento comum encontrado em casa é a pimenta. Você pode limpar com água e detergente o caminho que as formigas estão fazendo e depois colocar a pimenta em locais estratégicos, fazendo com que elas desviem do caminho e não entrem em casa. Mas atenção! Tenha cuidado com os filhos pequenos e animais para que eles não façam a ingestão do produto.

