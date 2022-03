Vídeo mostra luta para tirar jiboia de quase dois metros encontrada em tanque de carro

O batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) recebeu um chamado inusitado durante o fim de semana envolvendo uma cobra em Planaltina, no Distrito Federal.

De acordo com o R7, um homem pediu ajuda depois de identificar uma cobra escondida no tanque de combustível do carro.

Ele só percebeu que algo estava errado devido aos cachorros que começaram se comportar com se alertassem a preencha do réptil, pois não pararam de latir em volta do automóvel.

Ao averiguar o que ocorria, o homem pode ver uma parta da cauda da cobra e ligar para o Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

Ao iniciar o trabalho, a equipe precisou retirar o banco de trás para poder remover a cobra que media 1,8 metro e pesava 3,5kg.

O animal foi retirado em segurança e em bom estado de saúde. Após a análise, a jiboia foi solta em uma área de mata na região de Planaltina.

Veja as imagens que mostram a operação para libertar a jiboia:

A jiboia é uma cobra que não é venenosa e pode chegar a ultrapassar 4,5. Ela se alimenta de lagartos, pássaros e mamíferos, preferencialmente os adultos, e também pode ser atraído por ratos ou aves domésticas.

Assim como a sucuri, ela usa a constrição para matar a presa, apertando-a até causar uma parada circulatória na presa.

O biólogo Henrique, especialista em cobras, explica que apesar de inofensiva, a jiboia entra em modo de ataque para se defender. Ela pode não só morder, como retrair a cabeça e o pescoço, em forma de S, produzindo assobios longos e altos, chamados de “o bafo da jiboia”.

Em caso de encontrar uma cobra, o correto é acionar os bombeiros pelo 193, especialmente se houver necessidade de remoção do animal. Em caso de mordida, é importante lavar bem o local e observar a lesão, pois dependendo da gravidade, é preciso procurar atendimento médico.

