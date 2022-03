A história por trás do nome do perfume mais famoso do mundo Imagem: Pexels

Existe um consenso entre os perfumistas que considera as fragrâncias da marca Coco Chanel as mais famosas e desejadas do mundo. No topo da lista está o perfume Chanel Nº 5, pensado pela estilista francesa Gabrielle Chanel.

Gabrielle Chanel

Coco, como era conhecida, é um dos nomes mais icônicos da área. Não atoa, é a única estilista que tem seu nome escrito na lista das cem pessoas mais importantes da história do século XX, de acordo com a revista Time.

Ela foi responsável por diversas mudanças na moda que impactam até os dias de hoje: trouxe popularidade para o estilo casual e o minimalismo entre as mulheres, adotou as calças femininas e o ‘pretinho básico’ como modo de se vestir e fez com que as roupas femininas se tornassem modernas e confortáveis. Outra curiosidade: o corte Chanel tem esse nome por causa dela, que popularizou o modelo.

O perfume

Segundo o site L’Officiel, o perfume Chanel Nº 5 não foi apenas inovador na sua composição, mas também para a história, pois é o primeiro perfume imaginado por uma mulher para mulher. Ele ganhou força após artistas começarem a utilizar o aroma, como Marilyn Monroe, além de ser o primeiro perfume a possuir um comercial de televisão, que foi ao ar meses depois do lançamento da fragrância.

O nome

O primeiro perfume da marca começou a ser desenvolvido a pedido de Gabrielle Chanel em 1920 por Ernest Beaux e durou vários meses. De acordo com o site Aventuras na História, os perfumes estavam enumerados de 1 a 5 e 20 a 24 quando o perfumista mostrou para a estilista.

Desde criança, Gabrielle acreditava que o número cinco trazia sorte para ela, então escolheu a quinta fragrância. A superstição também fez com que o nome do perfume fosse Nº 5. “Era o que eu esperava. Um perfume como nada mais. Um perfume de mulher, com o cheiro de uma mulher’, disse Chanel na época, conforme registrado pela BBC Internacional.

Neste ano, a morte da estilista completou 51 anos. Chanel faleceu aos 87 anos em 10 de janeiro de 1971. Já o perfume, lançado em 5 de maio de 1921, completa 101 anos de idade em 2022.

