Melhores perfumes importados por R$ 100!

Quando se fala em perfume importado, é comum imaginar aquelas fragrâncias caras e luxuosos. Claro, existem fragrâncias para todos os gostos e bolsos, inclusive para quem quer gastar pouco.

Mas será que é possível encontrar aromas que vão te deixar com “cheiro de rica” por cem reais? O especialista em perfumes, Junior Barreiros, prova no seu canal que sim. Confira a seguir uma lista com 4 os melhores perfumes importados femininos bons e baratos.

Her Secret Desire (Antonio Banderas)

De acordo com o especialista, essa fragrância lembra muito o Scandal by Night, da marca Jean Paul Gaultier, porém bem mais acessível e mais suave. Na sua composição o floral frutado Her Secret Desider leva no topo Framboesa e Bergamota, no coração notas de Violeta, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Jasmim Indiano e Néroli as as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Bálsamo de Abeto.

Lady Presidente (Emper)

Além do preço, sua embalagem chama atenção. É uma fragrância floral frutada com uma nota de manga bem presente e natural. As notas de topo são Manga, Nectarina e Laranja Sanguínea. As notas de coração Framboesa, Lótus, Caimito e Vitória Régia as notas de fundo saem do frutado e vão para o amadeirado, com Sândalo, Almíscar e Coco. Versátil para usar durante o dia e à noite com uma projeção em torno de sete horas.

In Woman Red (La Rive)

Você está procurando um perfume um pouco mais picante por menos de cem reais? O In Woman Red é uma boa escolha. o floral frutado possui Pera, Groselha Preta e Pimenta Rosa no topo, Heliotrópio, Rosa e Jasmim no coração e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Cedro. O seu aroma e embalagem lembram o Sì Passione, da marca Giorgio Armani. Sua fixação dura aproximadamente cinco horas.

Love Generation Rock (Jeanne Arthes)

Esse é o perfume com mais cheiro de rica desta lista. A fragrância combina âmbar floral combina no topo Açafrão, Tomilho e Mandarina, no coração Ylang Ylang, Lírio e Orquídea e no fundo Baunilha, Fava Tonka, Pau-Rosa e Carvalho.